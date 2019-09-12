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Ладин: Бекиров остается в статусе обвиняемого в России

Ладин: Бекиров остается в статусе обвиняемого в России
13:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Адвокат Бекирова заявил, что хоть его экс-клиент и вышел на свободу,однако в РФ он все еще остается в статусе подозреваемого.

Освобожденный из российского плена в рамках обмена удерживаемыми лицами активист Эдем Бекиров остается в РФ в статусе обвиняемого.Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил его адвокат Алексей Ладин.

"Сейчас Эдем Бекиров находится на свободе, но он продолжает быть в статусе обвиняемого", - отметил он.

Адвокат напомнил, что 6 сентября было назначено первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела Бекирова, который в тот момент уже находился в Москве под присмотром сотрудников ФСБ РФ в ожидании освобождения. Как сказал Ладин, на тот момент Бекирову уже полностью отменили меру пресечения.

"О многом говорит правовая система РФ, когда 8 месяцев человек содержался под стражей, из раза в раз говорили, что он настолько опасен, что не может даже быть освобожден под домашний арест. А когда было принято политическое решение, мера пресечения вообще была отменена, и была избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке", - отметил адвокат.

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По его словам, так как 6 сентября Бекиров в суд в Симферополе не явился, суд принял решение о его принудительном приводе. Как сказал Ладин, 13 сентября состоится очередное судебное заседание, на котором судебные приставы отчитаются, смогли ли они исполнить привод и доставить Бекирова в подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя. Защита, в свою очередь, предоставит медицинские документы о том, что Бекирову была проведена операция, он находится в больнице и физически не может явиться.

"Каким образом в дальнейшем будет развиваться дело Эдема Бекирова, пока прогнозировать сложно, я надеюсь, что разум возобладает, прокуратура отзовет обвинение и уголовное дело в отношении него будет прекращено", - отметил адвокат.

Как сообщалось ранее, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвинили в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов. У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце.

Европейский суд по правам человека требовал от властей РФ немедленно поместить Бекирова в больницу, а также обеспечить его медицинское обследование. 12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, данные во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

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8 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма, несмотря на доводы адвокатов о том, что Бекиров из-за тяжелого состояния здоровья не сможет скрыться от следствия, принял решение продлить ему арест до 11 октября.

27 августа так называемый ”Центральный райсуд Симферополя” изменил меру пресечения Бекирову - отпустил из СИЗО под обязательство явки в суд.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами Бекиров вернулся в Украину. 10 сентября в Киеве Бекирову провели операцию на сердце.

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Эдем Бекиров, Освобожденные моряки.
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