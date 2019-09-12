Аваков назначил трех заместителей представителя Нацполиции (Фото)

Новости Украины:Новыми заместителями председателя Нацполиции стали Евгений Коваль и Максим Цуцкиридзе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку трех заместителей главы Национальной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно его указу, уволены первый заместитель председателя НПУ – руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель председателя – начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, заместитель председателя – начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

Вместо этого, министр назначил первым заместителем председателя Национальной полиции - руководителем криминальной полиции Евгения Коваля, который ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ. Еще одним заместителем и руководителем Главного следственного управления стал Максим Цуцкиридзе, который занимал должность заместителя руководителя ГСУ.

Напомним, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин признался, что подал рапорт на увольнение с должности.