"Суд перенес заседания": адвокат о "деле Бекирова"

В связи с лечением Эдема Бекирова «Центральный районный суд Симферополя», который подконтрольный Кремлю, перенес заседания на 7 октября.
Об этому сообщил адвокат Ислям Велиляев "Крымской солидарности".
Велиляев заявил, что он "суд" принял его ходатайство и перенес заседание.
Также адвокат представил ответ с клинической больницы "Феофания", где сейчас находиться экс-заключенный.
По скольку сроки лечения Бекирова не установлены. то защита должна поставить в известность "суд" о возможности Бекирова участвовать в процессе.
Адвокат отметил. что следствие продолжается.
Напомним, освобожденный из российского плена в рамках обмена удерживаемыми лицами активист Эдем Бекиров остается в РФ в статусе обвиняемого.