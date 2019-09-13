"Суд перенес заседания": адвокат о "деле Бекирова"

Новости Украины:Адвокат Ислям Велиляев также сообщил, что должен сообщить так называемому "суду" в Симферополе сможет ли Эдем Бекиров явиться на заседание и участвовать в процессе.

В связи с лечением Эдема Бекирова «Центральный районный суд Симферополя», который подконтрольный Кремлю, перенес заседания на 7 октября.

Об этому сообщил адвокат Ислям Велиляев "Крымской солидарности".

Велиляев заявил, что он "суд" принял его ходатайство и перенес заседание.

Также адвокат представил ответ с клинической больницы "Феофания", где сейчас находиться экс-заключенный.

По скольку сроки лечения Бекирова не установлены. то защита должна поставить в известность "суд" о возможности Бекирова участвовать в процессе.

Адвокат отметил. что следствие продолжается.

Напомним, освобожденный из российского плена в рамках обмена удерживаемыми лицами активист Эдем Бекиров остается в РФ в статусе обвиняемого.