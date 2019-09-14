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Суббота, 14.09.2019
В "Опоре" приветствовали ветирование Зеленским Избирательного кодекса
В "Опоре" приветствовали ветирование Зеленским Избирательного кодекса
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В "Опоре" приветствовали ветирование Зеленским Избирательного кодекса

В "Опоре" приветствовали ветирование Зеленским Избирательного кодекса
15:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НПУ

Новости Украины:В "Опоре" также отметили, что у Рады есть 30 дней для доработки Избирательного кодекса.

В Гражданской сети "Опора" приветствуют решение президента Украины Владимира Зеленского по Избирательному кодексу и отмечают, что для доработки документа у Верховной Рады есть 30 дней.

"Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс с замечаниями. Не могу не приветствовать решение, которое мы предлагали публично. Нам не нужен формальный документ, который будет называться Кодексом. Мы продолжаем настаивать на полноценной реформе и адаптации избирательных процедур к новым современным вызовам, а также на полной и качественной защите избирательных прав, в том числе внутренне перемещенных лиц. В отличие от решения по Центральной избирательной комиссии, Гражданская сеть "Опора" приветствует этот шаг", - написала председатель правления ГС "Опора" Ольга Айвазовская на своей странице в Фейсбуке.

Она подчеркнула, что теперь у парламента будет 30 дней для доработки документа, что меньше по сроку подписания кодекса спикером Верховной Рады 8-го созыва Андреем Парубием после второго чтения.

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Ранее "Опора" выразила позицию, что президенту Зеленскому не стоит подписывать принятый парламентом во втором чтении Избирательный кодекс, поскольку он не привносит усовершенствования в избирательное законодательство Украины.

13 сентября Зеленский вернул в парламент со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый 11 июля Верховной Радой 8-го созыва.

Зеленский наложил вето на Избирательный закон

Глава государства на 11 страницах дал 17 пунктов замечаний к Кодексу. В частности, указывает Зеленский, Кодекс, который предусматривает пропорциональную избирательную систему в Раду с открытыми региональными списками, "дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками".

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Опора, Избирательный кодекс, Владимир Зеленский, Ольга Айвазовская.
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