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Понедельник, 16.09.2019
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Именины (День Ангела) Василисы: значение имени и СМС поздравление

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Именины (День Ангела) Василисы: значение имени и СМС поздравление
07:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Ласковое обращение Лиса также употребляется к таким именам как Алиса, Елизавета, Элиза и другим, а обращение Ася является самостоятельным именем.

Имя Василиса в переводе с греческого означает "царственная", "властительница". Имена Василиса, Василина и Василида являются женскими формами мужского имени Василий.

Василиса – настоящая кладезь самых чистых помыслов и добрых дел. Чужую боль и проблему она примет как свою. Стремление помогать людям, защищать их любовь и душевный покой – главные черты Василисы.

Недостатком Василисы является упрямство. Очень нелегко переубедить ее, если она решила совершить какой-либо поступок. Она все равно добьется своего, даже если это будет в ущерб ей. Этой женщине очень трудно признаваться с своих недостатках, так как ей хочется выглядеть всегда безукоризненно чистой и она очень старается выглядеть именно так.

Очарование, природная красота, мягкость в общении с людьми – непременные атрибуты обладательницы этого имени. Ей нужно быть постоянно в гуще событий, но она больше духовный наставник, сестра милосердия, чем лидер-борец за права.

Василиса – любящая мать. Василисы любят ходить в гости, принимать у себя гостей. Она не прочь похвастаться обновой.

Очень часто Василисы становятся социальными работниками, занимаются благотворительностью, т.к. именно так они могут выполнять свою жизненную миссию.

Поздравления 

Словно героиня сказки,

Василиса хороша,

Пожелаем ей везенья,

Пусть поет ее душа,

Пусть стучатся в ее двери

Только смех и чудеса,

Пусть в себя она поверит,

Блеск появится в глазах!

Хочу сказать, что Василиса,

Великолепная актриса.

Еще она красива очень,

И взгляд ее предельно точен.

 

Тебе желаем, дорогая,

Побольше нежности, без края.

И исполнения желаний,

И всех на свете ожиданий.

Именины (День Ангела) Семена: значение имени и поздравления

Василиса по-русски — "царица",

Это, видимо, все неспроста.

Образ твой благородством лучится,

Есть отзывчивость и красота!

 

Все, как есть, говоришь напрямую,

Это качество ценно всегда.

Пусть же, Вася, судьбу расписную

Освещает успеха звезда!

Василиса, будь всегда

Так красива и умна!

Пусть сопутствуют успехи,

Не случаются нигде огрехи.

 

Согревает душу вдохновенье,

Накрывает пусть в делах везенье.

И доход растет пусть вечно,

Жизнь была чтоб безупречна.

Ты так прекрасна, Василиса,

Ты, несомненно, хороша!

Ведь ты стройнее кипариса,

Красивы тело и душа!

 

Тебе желаю улыбаться,

Чтоб мир улыбкой согревать,

В любви и золоте купаться,

И в счастье смело утопать!

Ты к нам пришла из сказки, Василиса,

Загадочная девица-краса!

И, несомненно, ты достойна приза

За эти за прекрасные глаза!

С днем Ангела тебя мы поздравляем,

И направляя этот поздравок,

От всей души тебе добра желаем,

И жизни без упреков и без склок!

Именины (День Ангела) Богдана: значение имени и поздравления

Василиса хороша —

И фигура, и душа.

Васильками цветут глазки,

А премудра — как из сказки.

Я красавицу такую

Обниму и поцелую,

Пожелаю, чтоб всегда

Молодой она была,

Юморной, веселой, вздорной,

Боевой, живой, задорной,

И энергией полна —

Моя милая жена.

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