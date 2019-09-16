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ГМС: Освобожденные украинцы получили новые паспорта

ГМС: Освобожденные украинцы получили новые паспорта
12:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:ГМС выдала освобожденным из плена РФ украинцам новые паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Военные моряки и политзаключенные, освобожденные из РФ, получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сообщила Государственная миграционная служба Украины (ГМС).

В ГМС отметили, что для удобства и оперативности оформления новых документов Госмиграционная служба организовала с помощью Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" выезд мобильного пункта в места, где освобожденные украинцы находятся на лечении.

Кроме того, оперативности процесса оформления паспортных документов способствовало сотрудничество с Государственной налоговой службой Украины, которая помогла получить регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика.

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Как сообщалось, 7 сентября Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35".

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Паспорт, ГМС Украины, освобожденные пленные, Военные моряки.
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