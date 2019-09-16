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Минкульт планирует в ближайшие годы показать результат борьбы с пиратством

Минкульт планирует в ближайшие годы показать результат борьбы с пиратством
19:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Бородянский планирует увидеть результат борьбы с пиратством уже за два-три года.

Украинская власть понимает масштабы такой проблемы как интернет-пиратство и готова сделать все возможное для того, чтобы за два-три года значительно увеличилось количество людей, готовых платить за контент.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал на пресс-конференции.

"Пиратство - это также вопрос, над решением которого мы будем работать, делать так, чтобы украинский рынок рос (без пиратства - ред). Сегодня 30% людей готовы платить за контент, а еще год назад этот показатель был на уровне 13%. И это я считаю большой победой", - сказал Бородянский.

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Как отметила директор общественного союза "Инициатива "Чистое небо" Екатерина Федорова, сейчас пиратство до сих пор - большая проблема, но в борьбе с этим негативным явлением есть положительные сдвиги. Рекламодатели с каждым годом все меньше спонсируют пиратские сайты.

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"Можно сказать, что уже есть первый обвинительный приговор относительно интернет-провайдера, который предоставлял доступ к телеканалам. Это означает, что наша законодательная система уже начала работать, хотя это долгий процесс, но оно работает и чем дальше, тем быстрее", - подчеркнула она.

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Пиратство, Минкульт, Владимир Бородянский, Екатерина Федорова.
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