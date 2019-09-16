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В Нацсовете назвали количество захваченных Россией частотных присвоений

В Нацсовете назвали количество захваченных Россией частотных присвоений
19:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Российской Федерацией захвачены и неправомерно используются более полутысячи украинских частотных присвоений.

Российской Федерацией захвачены и неправомерно используются более полутысячи украинских частотных присвоений и сотни антенн, которые были собственностью государственных и частных украинских вещателей.

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Валентин Коваль на ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Цифры о захваченных и неправомерно используемых РФ частотах - это 503 частотных присвоения. Мало того, это 503 передатчика и сотни антенн, которые были собственностью государственных и частных украинских вещателей. Также на востоке Украины были захвачены и перекоммутированы около 50 телевизионных и 20 радиопередающих станций, с которых вещание велось на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

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Затрагивая тему обеспечения прав человека и основных свобод, Коваль акцентировал внимание на вопросе доступа к различным источникам и достоверной информации у жителей Донецкой, Луганской областей и Крыма - территорий, которые сейчас неподконтрольны украинскому правительству. Он напомнил, что одним из первых шагов, к которым прибегли оккупанты, стала перенастройка телевизионных и радиоприемников.

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По словам Коваля, компании, которые сейчас работают на этих частотах, являются неподконтрольными Нацсовету, поэтому говорить о соблюдении ими журналистских стандартов и основных свобод невозможно.

"Мы можем лишь констатировать, что украинские граждане, проживающие в Крыму и на востоке Украины, лишены права на свободный доступ к информации вот уже 5 лет", - добавил он.

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Россия, ОБСЕ, Нацсовет, Радиочастоты, Валентин Коваль.
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