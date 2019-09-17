Главные события 16 сентября: Зеленский и Чапутова, Офис пациента и триумф Беленюка

1 Генассамблея ООН включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня недели высокого уровня. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября.

2 Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Сегодня в Киеве состоялась официальная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Словакии Зузаны Чапутовой. Официальная церемония встречи прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве.

3 Рада обнародовала проект госбюджета на 2020 год. На официальном портале Верховной Рады обнародован законопроект о Государственном бюджете Украины на 2020 год.

4 Прожиточный минимум могут приблизить к 4251 гривне. Кабинет министров должен сделать решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять примерно 4251 гривню.

5 Теперь у пациентов появится возможность общаться с МОЗ напрямую. Министерство здравоохранения Украины планирует создать Офис пациента, с помощью которого будет осуществляться коммуникация пациентов с министерством, сообщила министр Зоряна Скалецкая.

6 Жан Беленюк после прошлогоднего серебра сумел взять золото в этом году. За золото чемпионата мира в категории до 87 кг украинец сражался с чемпионом Европы-2017 и двукратным призером чемпионатов мира венгром Виктором Лёринцем.

7 Стало известно, кто будет судить первый поединок киевского Динамо в групповом раунде Лиги Европы против Мальме. УЕФА назначил судей на матчи первого тура группового раунда Лиги Европы.

8 Даяна Ястремская выбывает из борьбы в одиночной сетке на турнире WTA Premier в Японии. Украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня поднялась на 26 место в рейтинге WTA, что является рекордом для молодой украинки. На подъеме украинка была готова покорять сердца своих поклонником и на открытом чемпионате Японии, в Осаке.

9 Ливерпуль узнал своих будущих соперников на клубном чемпионате мира. 16 сентября, состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который будет проходить в декабре 2019 года в Катаре.

10 Украинки Элина Свитолина и Екатерина Козлова узнали имена соперниц на Guangzhou Open. Украинские теннисистки Элина Свитолина и Катерина Козлова сыграют в основной сетке на турнире WTA серии International в Гуанчжоу (Китай).

11 Слухи о возможной беременности герцогини Кембриджской вспыхивают с новой силой. Только в этом году маленькая принцесса британской королевской семьи впервые пошла в школу, она тут же привлекла к себе внимание одной очень щепетильной деталью.

12 Анастасия Приходько сделала официальное заявление о возвращении на сцену. Соответствующее заявление экс-депутат Верховной Рады разместила на официальной странице в инстаграм и сразу же призвала журналистов к сотрудничеству.

13 Стартовали съемки экранизации игры Mortal Kombat. Сценарист Грег Руссо объявил о старте съемок нового фильма по популярной игре Mortal Kombat.

14 Американский телеканал The CW представил новый тизер сериала "Бэтвумен", главную роль в котором играет Руби Роуз. Режиссером первого эпизода станет Дэвид Наттер, работавший над "Игрой престолов" и удостоившийся "Эмми" за финальный эпизод пятого сезона сериала.