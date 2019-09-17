Главные события 16 сентября: Зеленский и Чапутова, Офис пациента и триумф Беленюка

Генассамблея ООН включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня недели высокого уровня.
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Сегодня в Киеве состоялась официальная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Словакии Зузаны Чапутовой.
Официальная церемония встречи прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве.
Рада обнародовала проект госбюджета на 2020 год.
На официальном портале Верховной Рады обнародован законопроект о Государственном бюджете Украины на 2020 год.
Прожиточный минимум могут приблизить к 4251 гривне.
Кабинет министров должен сделать решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять примерно 4251 гривню.
Теперь у пациентов появится возможность общаться с МОЗ напрямую.
Министерство здравоохранения Украины планирует создать Офис пациента, с помощью которого будет осуществляться коммуникация пациентов с министерством, сообщила министр Зоряна Скалецкая.
Жан Беленюк после прошлогоднего серебра сумел взять золото в этом году.
За золото чемпионата мира в категории до 87 кг украинец сражался с чемпионом Европы-2017 и двукратным призером чемпионатов мира венгром Виктором Лёринцем.
Стало известно, кто будет судить первый поединок киевского Динамо в групповом раунде Лиги Европы против Мальме.
УЕФА назначил судей на матчи первого тура группового раунда Лиги Европы.
Даяна Ястремская выбывает из борьбы в одиночной сетке на турнире WTA Premier в Японии.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня поднялась на 26 место в рейтинге WTA, что является рекордом для молодой украинки. На подъеме украинка была готова покорять сердца своих поклонником и на открытом чемпионате Японии, в Осаке.
Ливерпуль узнал своих будущих соперников на клубном чемпионате мира.
16 сентября, состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который будет проходить в декабре 2019 года в Катаре.
Украинки Элина Свитолина и Екатерина Козлова узнали имена соперниц на Guangzhou Open.
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Катерина Козлова сыграют в основной сетке на турнире WTA серии International в Гуанчжоу (Китай).
Слухи о возможной беременности герцогини Кембриджской вспыхивают с новой силой.
Только в этом году маленькая принцесса британской королевской семьи впервые пошла в школу, она тут же привлекла к себе внимание одной очень щепетильной деталью.
Анастасия Приходько сделала официальное заявление о возвращении на сцену.
Соответствующее заявление экс-депутат Верховной Рады разместила на официальной странице в инстаграм и сразу же призвала журналистов к сотрудничеству.
Стартовали съемки экранизации игры Mortal Kombat.
Сценарист Грег Руссо объявил о старте съемок нового фильма по популярной игре Mortal Kombat.
Американский телеканал The CW представил новый тизер сериала "Бэтвумен", главную роль в котором играет Руби Роуз.
Режиссером первого эпизода станет Дэвид Наттер, работавший над "Игрой престолов" и удостоившийся "Эмми" за финальный эпизод пятого сезона сериала.
Печать человеческих органов в реальном размере для анализа патологий, таких как опухоли, уже возможна в Эквадоре.
Группа ученых из Эквадора создала технологию 3D-печати человеческих органов с патологиями, которые существуют у того или иного пациента. Это позволит хирургам исследовать патологию перед операцией и успешнее справляться с ней.