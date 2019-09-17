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Вторник, 17.09.2019
Главные события 16 сентября: Зеленский и Чапутова, Офис пациента и триумф Беленюка
Главные события 16 сентября: Зеленский и Чапутова, Офис пациента и триумф Беленюка
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Главные события 16 сентября: Зеленский и Чапутова, Офис пациента и триумф Беленюка

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Главные события 16 сентября: Зеленский и Чапутова, Офис пациента и триумф Беленюка
07:06 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Генассамблея ООН включила пункт о ситуации в Украине в повестку дня. Зеленский встретился с президентом Словакии. Госбюджет 2020. Минздрав создаст Офис пациента. Беленюк взял золото на чемпионате мира. Ястремская выбыла из турнира WTA Premier. Приходько возвращается на сцену. Тизер сериала "Бэтвумен".

  • 1

    Генассамблея ООН включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня недели высокого уровня.

    Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября.

  • 2

    Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

     

    Сегодня в Киеве состоялась официальная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Словакии Зузаны Чапутовой.

    Официальная церемония встречи прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве.

  • 3

    Рада обнародовала проект госбюджета на 2020 год.

    На официальном портале Верховной Рады обнародован законопроект о Государственном бюджете Украины на 2020 год.

  • 4

    Прожиточный минимум могут приблизить к 4251 гривне.

    Кабинет министров должен сделать решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять примерно 4251 гривню.

  • 5

    Теперь у пациентов появится возможность общаться с МОЗ напрямую.

    Министерство здравоохранения Украины планирует создать Офис пациента, с помощью которого будет осуществляться коммуникация пациентов с министерством, сообщила министр Зоряна Скалецкая.

  • 6

    Жан Беленюк после прошлогоднего серебра сумел взять золото в этом году.

    За золото чемпионата мира в категории до 87 кг украинец сражался с чемпионом Европы-2017 и двукратным призером чемпионатов мира венгром Виктором Лёринцем.

  • 7

    Стало известно, кто будет судить первый поединок киевского Динамо в групповом раунде Лиги Европы против Мальме.

    УЕФА назначил судей на матчи первого тура группового раунда Лиги Европы.

  • 8

    Даяна Ястремская выбывает из борьбы в одиночной сетке на турнире WTA Premier в Японии.

    Украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня поднялась на 26 место в рейтинге WTA, что является рекордом для молодой украинки. На подъеме украинка была готова покорять сердца своих поклонником и на открытом чемпионате Японии, в Осаке.

  • 9

    Ливерпуль узнал своих будущих соперников на клубном чемпионате мира.

    16 сентября, состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который будет проходить в декабре 2019 года в Катаре.

  • 10

    Украинки Элина Свитолина и Екатерина Козлова узнали имена соперниц на Guangzhou Open.

    Украинские теннисистки Элина Свитолина и Катерина Козлова сыграют в основной сетке на турнире WTA серии International в Гуанчжоу (Китай).

  • 11

    Слухи о возможной беременности герцогини Кембриджской вспыхивают с новой силой.

     

    Только в этом году маленькая принцесса британской королевской семьи впервые пошла в школу, она тут же привлекла к себе внимание одной очень щепетильной деталью.

  • 12

    Анастасия Приходько сделала официальное заявление о возвращении на сцену.

    Соответствующее заявление экс-депутат Верховной Рады разместила на официальной странице в инстаграм и сразу же призвала журналистов к сотрудничеству.

  • 13

    Стартовали съемки экранизации игры Mortal Kombat.

    Сценарист Грег Руссо объявил о старте съемок нового фильма по популярной игре Mortal Kombat.

  • 14

    Американский телеканал The CW представил новый тизер сериала "Бэтвумен", главную роль в котором играет Руби Роуз.

    Режиссером первого эпизода станет Дэвид Наттер, работавший над "Игрой престолов" и удостоившийся "Эмми" за финальный эпизод пятого сезона сериала.

  • 15

    Печать человеческих органов в реальном размере для анализа патологий, таких как опухоли, уже возможна в Эквадоре.

    Группа ученых из Эквадора создала технологию 3D-печати человеческих органов с патологиями, которые существуют у того или иного пациента. Это позволит хирургам исследовать патологию перед операцией и успешнее справляться с ней.

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Верховная Рада, Лига Европы, Госбюджет, ООН, Словакия, Элина Свитолина, Генассамблея ООН, Анастасия Приходько, Владимир Зеленский, Екатерина Козлова, Жан Беленюк, Mortal Kombat, Даяна Ястремская, WTA Premier, Бэтвумен, Зузана Чапутова, Зоряна Скалецкая.
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