Климент просит Зеленского включить в списки на обмен крымских татар и "украинских диверсантов"

Новости Украины:Климент просит включить в списки на обмен "украинских диверсантов" и крымских татар.

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент просит Президента Украины Владимира Зеленского включить в списки на обмен двух фигурантов "дела украинских диверсантов" Владимира Дудку и Константина Давиденко.

Об этом Климент рассказал в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

"Есть еще два человека, имена которых я называю впервые - это Владимир Дудка, попасть к которому в СИЗО и поддержать его у меня было разрешение суда, - он сейчас находится в очень тяжелом физическом состоянии. И второй человек - это Костя Давыденко, которому тоже пришлось немного помочь ... Им вынесен приговор, и я очень прошу президента Украины Владимира Зеленского, новоизбранного председателя СБУ, омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову, чтобы эти два человека были в списках на обмен и смогли вернуться в Украину ", - сказал Климент.

Вместе с тем, отметил архиепископ, надо помнить, "что у нас очень много крымских татар, которых посадили только за то, что они молились дома, вопреки закону Яровой (российские законопроекты, одним из авторов которых является депутат Госдумы Ирина Яровая, принятые в июле 2016 года и декларируемые их авторами, как имеющие антитеррористическую направленность, на самом деле эти законопроекты фактически ограничили права человека в России и в оккупированном ею Крыму, - ред.), который запрещает проводить любые молитвы дома ".

"Тем татарам не нашлось места в мечетях и их судят за то, что они молятся Богу, и это тоже тема, которую надо поднимать ... Кто они - хизбы, а не хизбы, я не знаю, но в Крыму до 2014 года никто с поясом шахида не бегал, и ни одного теракта не было ", - сказал Климент.