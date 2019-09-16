Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"
Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"
Гончарук во время встречи с Чапутовой назвал еще один приоритет работы Кабмина
Гончарук во время встречи с Чапутовой назвал еще один приоритет работы КМУ
Боруссия Д - Барселона: слова Вальверде перед матчем ЛЧ
Боруссия Д - Барселона: слова Вальверде перед матчем ЛЧ
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее

Климент просит Зеленского включить в списки на обмен крымских татар и "украинских диверсантов"

Климент просит Зеленского включить в списки на обмен крымских татар и "украинских диверсантов"
22:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Климент просит включить в списки на обмен "украинских диверсантов" и крымских татар.

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент просит Президента Украины Владимира Зеленского включить в списки на обмен двух фигурантов "дела украинских диверсантов" Владимира Дудку и Константина Давиденко.

Об этом Климент рассказал в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

"Есть еще два человека, имена которых я называю впервые - это Владимир Дудка, попасть к которому в СИЗО и поддержать его у меня было разрешение суда, - он сейчас находится в очень тяжелом физическом состоянии. И второй человек - это Костя Давыденко, которому тоже пришлось немного помочь ... Им вынесен приговор, и я очень прошу президента Украины Владимира Зеленского, новоизбранного председателя СБУ, омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову, чтобы эти два человека были в списках на обмен и смогли вернуться в Украину ", - сказал Климент.

В Нацсовете назвали количество захваченных Россией частотных присвоений

Вместе с тем, отметил архиепископ, надо помнить, "что у нас очень много крымских татар, которых посадили только за то, что они молились дома, вопреки закону Яровой (российские законопроекты, одним из авторов которых является депутат Госдумы Ирина Яровая, принятые в июле 2016 года и декларируемые их авторами, как имеющие антитеррористическую направленность, на самом деле эти законопроекты фактически ограничили права человека в России и в оккупированном ею Крыму, - ред.), который запрещает проводить любые молитвы дома ".

Балух: Все мысли построены только на одном желании - строить Украину

"Тем татарам не нашлось места в мечетях и их судят за то, что они молятся Богу, и это тоже тема, которую надо поднимать ... Кто они - хизбы, а не хизбы, я не знаю, но в Крыму до 2014 года никто с поясом шахида не бегал, и ни одного теракта не было ", - сказал Климент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крымские татары, Политзаключенные, Климент, Владимри зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Сенцов сделал два вывода после недели в Украине
04 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
05 Маникюр 2019: оригинальный дизайн с осенним узором (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мост Кличко&quot; опять открыли для посещения (Видео)
"Мост Кличко" опять открыли для посещения (Видео)
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Появился еще до человека: найден белок, устойчивый к антибиотикам
Появился еще до человека: найден белок, устойчивый к антибиотикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь