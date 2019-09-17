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Обмен пленными: Карпюк подчеркнул важность борьбы за остальных заключенных

Обмен пленными: Карпюк подчеркнул важность борьбы за остальных заключенных
17:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Карпюк отметил, что не знает, будет ли сотрудничать с другими освобожденными из российских тюрем украинскими политзаключенными, но они остаются его побратимами.

Освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк подчеркнул важность продолжения борьбы за освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Карпюк отметил, что пока не знает, будет ли сотрудничать с другими освобожденными из российских тюрем украинскими политзаключенными, но они остаются его побратимами. "Это - мои побратимы, у нас очень тесные, дружеские и теплые отношения", - подчеркнул он.

"Я чувствую, я вижу, что весь народ воспринимает этот обмен как большой успех, воспринимает как очередную победу, но я просил не забывать о том, что там еще осталось довольно много наших соотечественников, и процесс поддержки, борьбы за своих надо вести до того момента, пока мы не заберем оттуда последнего", - подчеркнул он.

Били током и держали в клетке: Карпюк о пытках в России

Напомним, освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк сообщил, что сотрудники ФСБ РФ задержали его в марте 2014 года в пункте пропуска на российско-украинской границе во время поездки, организованной его "хорошим знакомым".

Как сообщалось ранее, Николай Карпюк считает, что руководство России пошло на взаимное освобождение удерживаемых лиц с Украиной, потому что США и Европа подают ей определенные сигналы о сотрудничестве для "обеспечения определенных процессов стабилизации в мире".

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Украина, Россия, РФ, Николай Карпюк.
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