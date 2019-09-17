Поджог дома Гонтаревой: ГПУ проведет совещание

Новости Украины:Завтра в ГПУ состоится совещание по поводу расследования по факту пожара в доме Гонтаревой.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка проведет завтра, 18 сентября, совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования факта пожара, случившегося в ночь на 17 сентября в доме, которым пользовалась бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу. Уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли дом Гонтаревой в поселке Горенычи под Киевом. В результате пожара дом полностью сгорел.

Полиция квалифицировала поджог дома как умышленное уничтожение имущества.

С мая дом использовался как дачный, до сентября территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте был только один охранник.