Именины (День Ангела) Раисы: значение имени и поздравление

Новости Украины:На первый взгляд Раиса – ангел во плоти, настолько обаятельной, спокойной и отзывчивой она выгладит.

Имя Раиса имеет несколько версий происхождения. По одной из них, имя имеет греческое происхождение. В православных святцах имени Раиса соответствует имя Ираида, поэтому возможно, что Раиса – это одна из форм имени Ираида.

По другой версии происхождения, возможно, имя Раиса имеет арабские корни, произошло от арабского "раис" – "начальник", "предводитель". Среди татар употребляется вариант этого имени – Райся.

На самом же деле характер Раисы напоминает кремень – практична, независима, работоспособна, мудра, решительна, самостоятельна, но раздражительна и вспыльчива. Раиса обладает способностью успокаивать ссоры и конфликты, на жизнь смотрит трезво, в ее действиях никогда не встретишь пустоты, она все делает, как нужно. Темперамент у Раисы холерический, но она умеет держать "в узде" свои чувства и эмоции.

Самое главное в жизни Раисы – это работа. Она обладает завидной трудоспособностью, обожает всех поучать. Именно поэтому лучшими профессиями для этой женщины будут педагог или воспитатель. Раиса, рожденная зимой, может попробовать себя в программировании и математике. Из женщины, имеющей имя Раиса, получится отличный экскурсовод, журналист, медицинский работник.

В профессиональных отношениях Раиса считает своих коллег серьезными противниками, а иногда – даже врагами. Целеустремленная, она всегда добивается поставленных целей. Раиса независима в суждениях и никогда не будет прогибаться под людей, находящихся выше ее по рангу. Эта женщина очень надежна, и всегда доводит начатое до конца.

В семейных отношениях Раиса, как правило, занимает главенствующую позицию. Это аккуратная хозяйка, дом которой всегда будет полной чашей. Она отлично готовит и с удовольствием заботится о своих детях. В хороших отношениях со всеми близкими, даже со свекровью. Раиса будет верной и преданной супругой, которая никогда не простит обмана своему партнеру, развитая интуиция позволяет ей безошибочно отличать ложь от правды. Она не будет обманывать и изворачиваться сама, предпочитая просто промолчать.

Раиса умеет понимать своего супруга с полуслова, ей достаточно одного взгляда, чтобы угадать душевное состояние партнера. Если же семейные отношения не ладятся, значит, виноват в этом супруг Раисы, так как она сама делает все возможное для мира в семье. В семейной жизни Раиса – тайфун, её возможности не имеют границ. В отношениях ищет разнообразие и новые ощущения, нередко восполняя таким способом недостатки эмоциональной жизни.

Жить рядом с Раисой довольно сложно, ее деспотичный характер часто приводит к тому, что окружающие стараются с ней общаться как можно меньше. К женщинам Раиса испытывает неприкрытую неприязнь, а иногда даже агрессивность. С близкими Рая, как правило, дружелюбна, однако до тех пор, пока ее интересы не ущемляются. Окружение Раисы состоит из людей, которых она может использовать в своих целях. Супруг и близкие Раисы должны смириться с ее непредсказуемостью в поведении. При условии, если окружающие будут отвечать на дружелюбие Раисы таким же теплом, она всегда будет к ним внимательна.

Поздравления

Поздравляю тебя, Раиса,

С этим ярким, торжественным днем,

Пусть всегда лишь любимые лица

В окружении будут твоем.

Улыбайся и тучам, и солнцу,

Каждый день восхищенно живи,

И весь мир для тебя улыбнется

И подарит добра и любви!

С праздником сегодня

Хочу поздравить Раю,

Райских наслаждений

В жизни пожелать,

Чтобы шла по жизни,

След свой оставляя,

Чтоб всегда любила,

Смеяться и мечтать.

Будь счастливой, Рая,

Будь всегда любимой,

Ласковой желанной,

Самой дорогой,

Пусть проблем не будет

Непреодолимых,

Чтоб с удачей связана

Ты была судьбой.

С праздником прекрасным, Раечка, тебя!

Солнцем будет ясным пусть любовь твоя,

Будь такой же милой, молодой всегда.

Рая — это чудо, Рая — доброта.

Пусть удачна будет вся твоя судьба,

Счастье и надежда радуют тебя.

Раиса значит "лёгкая", "беспечная",

Но твой характер истинно силен.

Придет к тебе пусть радость бесконечная,

В заначке будет круглый миллион!

Тебя с веселым праздником, хорошая!

Пусть радует блистательный момент.

Тебе пусть светит солнышко погожее.

И каждый тебе дарит комплимент!

Пускай всегда, родная Рая,

Твои глаза блестят счастливо,

Пусть будет жизнь прекрасней рая,

Полна всех благ и позитива!

Пусть деньги золотым дождем

Карман твой будут наполнять!

Тебе желаю день за днем

Свои мечты осуществлять!

Раиса, поздравляю от души!

Пусть будут дни все в жизни хороши.

Пусть окружают все своим участьем,

Пусть согревает нежно счастье.

Проблемы пусть все отступают,

Любовь с покоем согревают.

Над головою мирным будет небосвод

И красота твоя чудесная цветет.