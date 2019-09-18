Именины (День Ангела) Раисы: значение имени и поздравление

Имя Раиса имеет несколько версий происхождения. По одной из них, имя имеет греческое происхождение. В православных святцах имени Раиса соответствует имя Ираида, поэтому возможно, что Раиса – это одна из форм имени Ираида.
По другой версии происхождения, возможно, имя Раиса имеет арабские корни, произошло от арабского "раис" – "начальник", "предводитель". Среди татар употребляется вариант этого имени – Райся.
На самом же деле характер Раисы напоминает кремень – практична, независима, работоспособна, мудра, решительна, самостоятельна, но раздражительна и вспыльчива. Раиса обладает способностью успокаивать ссоры и конфликты, на жизнь смотрит трезво, в ее действиях никогда не встретишь пустоты, она все делает, как нужно. Темперамент у Раисы холерический, но она умеет держать "в узде" свои чувства и эмоции.
Самое главное в жизни Раисы – это работа. Она обладает завидной трудоспособностью, обожает всех поучать. Именно поэтому лучшими профессиями для этой женщины будут педагог или воспитатель. Раиса, рожденная зимой, может попробовать себя в программировании и математике. Из женщины, имеющей имя Раиса, получится отличный экскурсовод, журналист, медицинский работник.
В профессиональных отношениях Раиса считает своих коллег серьезными противниками, а иногда – даже врагами. Целеустремленная, она всегда добивается поставленных целей. Раиса независима в суждениях и никогда не будет прогибаться под людей, находящихся выше ее по рангу. Эта женщина очень надежна, и всегда доводит начатое до конца.
В семейных отношениях Раиса, как правило, занимает главенствующую позицию. Это аккуратная хозяйка, дом которой всегда будет полной чашей. Она отлично готовит и с удовольствием заботится о своих детях. В хороших отношениях со всеми близкими, даже со свекровью. Раиса будет верной и преданной супругой, которая никогда не простит обмана своему партнеру, развитая интуиция позволяет ей безошибочно отличать ложь от правды. Она не будет обманывать и изворачиваться сама, предпочитая просто промолчать.
Раиса умеет понимать своего супруга с полуслова, ей достаточно одного взгляда, чтобы угадать душевное состояние партнера. Если же семейные отношения не ладятся, значит, виноват в этом супруг Раисы, так как она сама делает все возможное для мира в семье. В семейной жизни Раиса – тайфун, её возможности не имеют границ. В отношениях ищет разнообразие и новые ощущения, нередко восполняя таким способом недостатки эмоциональной жизни.
Жить рядом с Раисой довольно сложно, ее деспотичный характер часто приводит к тому, что окружающие стараются с ней общаться как можно меньше. К женщинам Раиса испытывает неприкрытую неприязнь, а иногда даже агрессивность. С близкими Рая, как правило, дружелюбна, однако до тех пор, пока ее интересы не ущемляются. Окружение Раисы состоит из людей, которых она может использовать в своих целях. Супруг и близкие Раисы должны смириться с ее непредсказуемостью в поведении. При условии, если окружающие будут отвечать на дружелюбие Раисы таким же теплом, она всегда будет к ним внимательна.
Поздравления
Поздравляю тебя, Раиса,
С этим ярким, торжественным днем,
Пусть всегда лишь любимые лица
В окружении будут твоем.
Улыбайся и тучам, и солнцу,
Каждый день восхищенно живи,
И весь мир для тебя улыбнется
И подарит добра и любви!
С праздником сегодня
Хочу поздравить Раю,
Райских наслаждений
В жизни пожелать,
Чтобы шла по жизни,
След свой оставляя,
Чтоб всегда любила,
Смеяться и мечтать.
Будь счастливой, Рая,
Будь всегда любимой,
Ласковой желанной,
Самой дорогой,
Пусть проблем не будет
Непреодолимых,
Чтоб с удачей связана
Ты была судьбой.
С праздником прекрасным, Раечка, тебя!
Солнцем будет ясным пусть любовь твоя,
Будь такой же милой, молодой всегда.
Рая — это чудо, Рая — доброта.
Пусть удачна будет вся твоя судьба,
Счастье и надежда радуют тебя.
Раиса значит "лёгкая", "беспечная",
Но твой характер истинно силен.
Придет к тебе пусть радость бесконечная,
В заначке будет круглый миллион!
Тебя с веселым праздником, хорошая!
Пусть радует блистательный момент.
Тебе пусть светит солнышко погожее.
И каждый тебе дарит комплимент!
Пускай всегда, родная Рая,
Твои глаза блестят счастливо,
Пусть будет жизнь прекрасней рая,
Полна всех благ и позитива!
Пусть деньги золотым дождем
Карман твой будут наполнять!
Тебе желаю день за днем
Свои мечты осуществлять!
Раиса, поздравляю от души!
Пусть будут дни все в жизни хороши.
Пусть окружают все своим участьем,
Пусть согревает нежно счастье.
Проблемы пусть все отступают,
Любовь с покоем согревают.
Над головою мирным будет небосвод
И красота твоя чудесная цветет.