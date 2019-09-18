Контрабандистка пыталась провезти в Украину серебряные изделия

Новости Украины:Жительница Тернопольской области для прохождения таможенного контроля выбрала "зеленый" коридор.

Почти 2,5 кг серебряных изделий пыталась ввезти контрабандой гражданка Украины из Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской таможни.

По данным пресс-службы, 47-летняя жительница Тернопольской области прибыла в Украину рейсом "Тель-Авив – Львов" и для прохождения таможенного контроля выбрала "зеленый" коридор.

Во время осмотра в ее чемодане были обнаружены изделия из серебра. Кроме нормы – изделий на сумму, не превышающую EUR1 тыс, таможенники обнаружили почти 500 серебряных украшений общим весом в почти 2,5 кг. В связи с нарушением таможенных правил украшения, ввезенные без документов изъяты, материалы будут переданы в суд.

Напомним, по обвинению в контрабанде иранскими властями был задержан танкер, который шел под флагом Великобритании.