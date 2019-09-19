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Не теряет популярности: Лишь за месяц в Раде аккредитовали более 2 тысяч журналистов

Не теряет популярности: Лишь за месяц в Раде аккредитовали более 2 тысяч журналистов
05:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:За месяц в Раду аккредитовались более двух тысяч журналистов.

Для освещения деятельности Верховной Рады на протяжении месяца уже аккредитовались более двух тысяч работников масс-медиа.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк.

"Сейчас, за этот месяц, когда мы проводим новую аккредитацию, уже аккредитованы 2 тысячи журналистов", - сказала она.

Кармелюк также проинформировала, что на момент завершения работы парламента VIII созыва были аккредитованы 6113 журналистов.

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По словам руководительницы пресс-службы ВР, ежедневно в Раду проходит от 100 до 300 журналистов, а в день торжественного заседания по случаю принятия присяги народными депутатами IX созыва присутствовали около 1 тыс. работников СМИ. Это, как отметила Кармелюк, очень много, учитывая площадь парламента.

В связи с этим председатель Комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич предложил в дни торжественных событий открывать для журналистов другие подъезды, кроме первого.

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На заседании члены комитета решили доработать положение об аккредитации журналистов в ВР и обсудить критерии, по которым ее можно предоставлять и прекращать.

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Все по теме:

Верховная Рада, Журналисты, Ирина Кармелюк.
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