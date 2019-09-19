Поездками пропагандистких СМИ Крыма на совещание ОБСЕ заинтересовалась СБУ

Новости Украины:Служба безопасности Украины проведет расследование поездки представителей оккупационных СМИ в Варшаву на совещание ОБСЕ.

Пропагандисты присутствовали на обзоре имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении, где они проводили пропаганду якобы принадлежности Крыма России.

Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Автономной республики Крым в Telegram-канале.

"Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда с временно оккупированной территории АР Крым с целью участия на ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве", - отметили в ведомстве.

В частности, данные сведения внесены в ЕРДР по обращению представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ. Расследование будет проводится Службой безопасности Украины", - заявили в прокуратуре.

17 сентября постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Украина готова рассмотреть возможность покинуть совещание ОБСЕ по имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении из-за отсутствия реакции на пропаганду контролируемыми Россией организациями утверждения о принадлежности оккупированного Крыма России.

"Контролируемые Россией GONGO пытаются продвигать в ОБСЕ нарратив о якобы "российском Крыме". Отсутствие надлежащей реакции ведущих Варшавского совещания неприемлема. Делегация Украины покинула зал в знак протеста", - написал дипломат в Twitter.

Ранее, 17 сентября делегация Украины покинула зал заседаний, где в рамках совещания ОБСЕ обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

До этого главный редактор изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ в Варшаве, назвала аннексированный Крым «российским». После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

В Варшаве 16-27 сентября проходит Ежегодное совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в области прав человека и основных свобод, верховенства права, демократии, толерантности и недискриминации. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.