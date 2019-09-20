Скачать
Пятница, 20.09.2019
Законы о госслужбе и публичных закупках: Гончарук объяснил, зачем это нужно
Законы о госслужбе и публичных закупках: Гончарук объяснил, зачем это нужно
Украинские станции переливания крови могут отдать в концессию
Украинские станции переливания крови могут отдать в концессию
Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)
Вольфсбург уверенно побеждает Александрию (Видео)
В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)
В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)

Снятие моратория на эксгумацию: Бородянский встретился с послом Польши

Снятие моратория на эксгумацию: Бородянский встретился с послом Польши
01:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Бородянский обсудил с послом Польши процедуры эксгумации погребений.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на встрече с послом Польши Бартошем Цихоцким подтвердил заявление Президента Украины о снятии ограничений на эксгумационные работы в Украине.

Об этом министр сообщил в Facebook.

"Со своей стороны подтвердил заявление Президента Украины о снятии ограничений на поисково-эксгумационные работы. В связи с чем получил от посла письмо-обращение польской стороны относительно предоставления соответствующих разрешений и пообещал оперативно дать ответ", - написал Бородянский.

По словам министра, он разъяснил польской стороне процедуры, которые действуют в сфере проведения поисковых работ, и призвал польскую сторону как можно быстрее предоставить необходимую документацию для того, чтобы начать работы.

"Заверил в полной поддержке всего процесса проведения работ и выразил надежду на тесное сотрудничество с Минкультуры Польши и Институтом национальной памяти Польши в вопросе восстановления украинских мест памяти в Польше", - добавил Бородянский.

Он уточнил, что сегодняшняя встреча состоялась во исполнение договоренностей президентов Украины и Польши.

Польша и Словакия будут помогать Украине в проведении реформ

Как сообщалось, по итогам встречи 31 августа президентов Украины и Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский пообещал отменить мораторий на проведение эксгумационных работ, введенный предыдущей украинской властью. В свою очередь Зеленский заверил, что готов разблокировать получение разрешений на эксгумацию польских захоронений в Украине, а польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше.

В апреле 2017 года в Польше местные власти, в частности, демонтировали памятник УПА на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля. В конце 2017 года Украинский институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе и из-за демонтажа украинского памятника в Грушовичах. В Институте национальной памяти Польши заявили, что могила воинов УПА в Грушовичах может быть восстановлена после археологических исследований и подтверждения, что в ней действительно захоронены останки украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Эксгумация, Владимир Бородянский, Бартош Цихоцкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
03 "Орехоеды" живут дольше: медики объяснили почему
04 О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
05 Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это и наша ответственность: Аваков обнародовал видео допроса &quot;минера&quot; (Видео)
Аваков обнародовал видео допроса "минера" (Видео)
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: Под ОПУ собрались активисты
"Формула Штайнмайера": Под ОПУ собрались активисты
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь