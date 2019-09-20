Снятие моратория на эксгумацию: Бородянский встретился с послом Польши

Новости Украины:Бородянский обсудил с послом Польши процедуры эксгумации погребений.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на встрече с послом Польши Бартошем Цихоцким подтвердил заявление Президента Украины о снятии ограничений на эксгумационные работы в Украине.

Об этом министр сообщил в Facebook.

"Со своей стороны подтвердил заявление Президента Украины о снятии ограничений на поисково-эксгумационные работы. В связи с чем получил от посла письмо-обращение польской стороны относительно предоставления соответствующих разрешений и пообещал оперативно дать ответ", - написал Бородянский.

По словам министра, он разъяснил польской стороне процедуры, которые действуют в сфере проведения поисковых работ, и призвал польскую сторону как можно быстрее предоставить необходимую документацию для того, чтобы начать работы.

"Заверил в полной поддержке всего процесса проведения работ и выразил надежду на тесное сотрудничество с Минкультуры Польши и Институтом национальной памяти Польши в вопросе восстановления украинских мест памяти в Польше", - добавил Бородянский.

Он уточнил, что сегодняшняя встреча состоялась во исполнение договоренностей президентов Украины и Польши.

Как сообщалось, по итогам встречи 31 августа президентов Украины и Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский пообещал отменить мораторий на проведение эксгумационных работ, введенный предыдущей украинской властью. В свою очередь Зеленский заверил, что готов разблокировать получение разрешений на эксгумацию польских захоронений в Украине, а польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше.

В апреле 2017 года в Польше местные власти, в частности, демонтировали памятник УПА на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля. В конце 2017 года Украинский институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе и из-за демонтажа украинского памятника в Грушовичах. В Институте национальной памяти Польши заявили, что могила воинов УПА в Грушовичах может быть восстановлена после археологических исследований и подтверждения, что в ней действительно захоронены останки украинцев.