ВАР: 15 областей Украины протестуют против "Земельной реформы" (Видео)

Новости Украины:Аграрии требуют от президента запретить продавать землю иностранцам.

Украинские аграрии объявили мирную акцию протеста против открытия рынка земли для иностранцев, сообщила пресс-служба общественной организации "Всеукраинская Аграрная Рада" (ВАР) на своей странице в Facebook.

"ВАР призывает президента на конституционном уровне запретить продажу сельскохозяйственной земли иностранцам путем проведение всеукраинского референдума", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что сегодня тема продажи украинской сельхозземли иностранцам - это вопрос не только экономики, а национальной безопасности.

"В Украине до сих пор продолжается война, значительная часть территории контролируется Российской Федерацией. Разрешение покупать сельхозземли иностранцам может привести к еще большей оккупации страны, поскольку российские олигархи давно имеют паспорта стран ЕС, США, Великобритании и других", - подчеркнули в пресс-службе.

Согласно сообщению ВАР, по всем главным трассам Украины в 15 областях проходит мирная акция аграриев и селян, которая будет продолжаться до 12.00.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.