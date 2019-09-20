Руки прочь от церкви: ООН выступила с требованием в адрес РФ

Новости Украины:Комитет ООН по правам человека снова потребовал от России не выселять Крымскую епархию ПЦУ из Кафедрального собора.

Об этом в Facebook сообщил представитель прихожан, эксперт Регионального центра прав человека Сергей Заец.

"В то время как на сессии ОБСЕ по Человеческому измерению в Варшаве представители РФ рассказывают, что в Крыму все хорошо, в Симферополе продолжается захват последнего храма", - отметил он.

Заец также добавил, что согласно решению оккупационного суда, представители ПЦУ должны освободить помещение до 23 сентября.

8 июня "арбитражный суд Крыма принял решение расторгнуть договор аренды помещений, который до оккупации был заключен с Крымской епархией УПЦ КП.

"Суд" обязал церковь вернуть помещение "Министерству имущественных и земельных отношений" Крыма и взыскать в доход бюджета РФ 12 тыс. рублей государственной пошлины. Поводом для расторжения договора стала задолженность в размере 2,3 грн.

24 июля Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги ПЦУ ограбили. По словам архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, из храма украдены все церковные вещи Крымского епархиального управления.

Он отметил, что "министр имущественных и земельных отношений" Крыма Анна Анюхина организовала под видом "внутреннего ремонта» разгром церкви, пока Климент находился на конференции по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне.

2 августа оккупационные власти Крыма вновь отказали в регистрации Крымской епархии Православной церкви Украины.

19 августа Управление Крымской епархии ПЦУ обжаловало решение "арбитражного суда Крыма" по иску "Министерства имущественных и земельных отношений Крыма" о расторжении договора аренды помещений собора в Симферополе.

29 августа более 50 прихожан ПЦУ в Крыму обратились в Комитет по правам человека ООН из-за захвата оккупантами последнего храма Крымской епархии ПЦУ.

3 сентября «Апелляционный суд» в Севастополе оставил без изменения решение суда о выселении Крымской епархии ПЦУ из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги.

9 сентября Комитет ООН по правам человека запретил России выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе.

Правозащитники несколько лет фиксируют факты того, как российские власти в оккупированном Крыму систематически нарушают свободу вероисповедания.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что за время оккупации Крыма почти все религиозные общины и организации подверглись притеснениям, ограничениям, преследованиям, кроме церкви Московского патриархата.