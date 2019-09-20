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Гонтарева надеется, что правоохранители найдут поджигателей ее дома

Гонтарева надеется, что правоохранители найдут поджигателей ее дома
23:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: bank.gov.ua

Новости Украины:Валерия Гонтарева: Я надеюсь, что полиция узнает, кто поджег мой дом.

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева надеется, что правоохранительные органы расследуют поджог ее дома и найдут лиц, которые за этим стоят.

Об этом она сказала в эфире "Свободы слова", сообщает корреспондент Укринформа.

"После того как сожгли мой дом и президент и министр внутренних дел Аваков сказали, что это действительно будут расследовать, и, как мне сказал адвокат, над моим домом два дня работала полиция и следователи. Так что я надеюсь, что может они узнают, кто это делает", - сказала она.

Напоминаем, экс-руководитель Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные в ночь на 17 сентября сожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом. Полиция открыла по этому факту уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал ночной поджог дома проявлением криминального давления.

В Офисе Президента опубликовали заявление о том, что глава государства ожидает скорейшего раскрытия дела об этом пожаре.

Ранее 30 августа, экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона и она находится в больнице. Кроме этого, в ночь на 5 сентября неизвестные подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку бывшего главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.

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НБУ, Пожар, Поджег, Валерия Гонтарева.
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