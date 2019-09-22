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Забудьте о бабьем лете: с понедельника похолодание и заморозки ночью

Забудьте о бабьем лете: с понедельника похолодание и заморозки ночью
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Холодная и сухая погода ожидает украинцев с понедельника, 23 сентября.

В ближайшие сутки, 23 сентября, погоду в Украине будет определять прохладный воздух, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в северо-восточных и восточных областях ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-9° тепла, днем 11-16°, в Прикарпатье, Закарпатье и в южной части 19-24°С.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 6-8°тепла, днем 13-15°

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 сентября самая высокая температура днем была 28,4 в 2015г., самая низкая ночью 1,1 тепла в 1902г.

Прогноз погоды на 23 сентября

На 24 сентября синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В северных и восточных областях ночью заморозки в воздухе 0-3°; температура днём 9-14° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла, (на Полтавщине и Черкащине на поверхности почвы заморозки 0-4°), днём 14-19° тепла, в южной части и местами в западных областях 20-22°.

Заморозки и порывы ветра: украинцев предупредили о непогоде

В Киеве на 24 сентября по прогнозам также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с

Ночью около 0°; днём 12-14° тепла.

22 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 14-18°, в Днепре в пределах Киева 16°.

Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября

В Украине в октябре наступит классическая осень, солнечные дни будут чередоваться с дождливой погодой.

В южной части Украины сохранится тепло, температура днем будет достигать +22. В северных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +5…+7. Синоптики прогнозируют, что октябрь будет богат на осадки. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями. А свою очередь последний месяц осени будет холодным. Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков.

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Погода, Мороз, Осень, Прогноз погоды.
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