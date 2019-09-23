Госстат обновил данные о количестве занятых лиц в Украине

Новости Украины:Госстат подсчитал количество занятого населения Украины в 2019 году.

Во ІІ квартале текущего года в Украине насчитывалось 16,7 млн занятых лиц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во II квартале 2019 года составила 16,8 млн человек, а в возрасте 15-70 лет — 16,7 млн человек.

По относительным показателям уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 58,6%.

Напомним, по состоянию на август уровень безработицы среди украинцев снизился на 0,7%, а уровень занятости вырос на 1,2%.

Как известно, уровень безработицы в государствах Европейского сообщества снизился к показателям 2008 года.