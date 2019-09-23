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Госстат обновил данные о количестве занятых лиц в Украине

Госстат обновил данные о количестве занятых лиц в Украине
17:59 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Госстат подсчитал количество занятого населения Украины в 2019 году.

Во ІІ квартале текущего года в Украине насчитывалось 16,7 млн занятых лиц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во II квартале 2019 года составила 16,8 млн человек, а в возрасте 15-70 лет — 16,7 млн человек.

По относительным показателям уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 58,6%.

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Напомним, по состоянию на август уровень безработицы среди украинцев снизился на 0,7%, а уровень занятости вырос на 1,2%.

Как известно, уровень безработицы в государствах Европейского сообщества снизился к показателям 2008 года.

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Безработица, Работа, Население, Госстат.
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