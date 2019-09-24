Приметы и обряды на 24 сентября - Федорины вечеринки

Новости Украины:24 сентября Православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской.

Традиции на 24 сентября

Осеннее равноденствие. Считается, что с этого дня начинаются дожди и слякоть. В этот день подводили итог осенним трудам, убирали на зиму ульи с пчелами, убирали лук, последний оставшийся на корню хлеб.

В народе говорили, что на Федору осень на гнедой кобыле ездит, потому что гнедой, то есть красновато-рыжий цвет, был цветом осени - пустых полей и опавшей листвы. В это время становится все холоднее и холоднее, все полевые культуры уже убраны, поля пусты - поэтому этот день и получил название "обдера".

Его называют еще и Федора - замочи хвосты, потому что от дождей дороги раскисали, и пройти по ним, не запачкав длинной одежды, не подоткнув подол, было невозможно. Чтобы осень не была очень дождливой, в этот день полагалось надевать яркие платки желтого или голубого цвета, украшенные вышивкой, бусинами, аппликациями, - они символизировали яркое солнце и небо.

Федора считалась покровительницей озимых, и в этот день ходили в поле смотреть на всходы. В этот день принято было варить пиво, причем самым вкусным считалось корчажное, которое выдерживалось в больших глиняных горшках из накрепко обожженной глины - корчагах.

За обедом поминали святую Федору свежесваренным пивом, обязательно угощали им соседей и друзей. Считалось, что в этот день надо сделать как можно больше добра - тогда и скотина, и люди легко перезимуют. В этот день проводилась так называемая осенщина - миряне помогали матушке, супруге священника приходской церкви, сделать запасы на зиму.

Приметы на 24 сентября

Бабье лето не дотянет до Федорина дня.

На Федору всякое тепло кончается.

На Федору черные грязи все пути-дороги расквасили.

Осенняя Федора подол подтыкает, а зимняя (12 января) платком рыло закрывает.

Федора разнепогодилась.

Если пчелы заводят другой раз летку - будет продолжительная и теплая осень.

Осенние Федоры подол подтыкают (от грязи).

В Федору лето кончается, осень начинается.

Две Федоры в году - осенняя и зимняя, одна с грязью, а другая - со стужей.

Преподобная Феодора - всякому делу аминь.