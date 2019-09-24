ВАКС начал рассмотрение дела о так называемых "диктаторских законов"

Новости Украины:Адвокаты Ефремова, Гордиенка и Стояна считают, что это не дело не компетенция ВАКС.

Подготовительное заседание ВАКС по делу о принятии "диктаторских" законов началось с того, что адвокаты обвиняемых экс-председателя фракции Партии регионов Ефремова, бывших народных депутатов Гордиенко (КПУ) и Стояна (Партия регионов) подали ходатайство о направлении дела в кассационный уголовный суд в составе Верховного суда для определения подсудности.

Защитники убеждены, что это уголовное производство не является подсудимым ВАКС, куда было передано недавно из Соломенского райсуда Киева, где рассматривалось в течение трех лет.

По словам адвокатов обвиняемых, Соломенский суд не имел права передавать дело в ВАКС, а согласно процедуре, должен был направить его в Киевский апелляционный суд, а тот, в свою очередь, в Верховный суд, уголовная палата которого должна определиться с подсудностью.

Для рассмотрения этого ходатайства коллегия судей удалилась в комнату для совещаний. Ожидается, что решение будет объявлено в 13.00.

Вместе с тем прокуроры по делу отказались давать какие-либо комментарии журналистам по вопросу подсудности дела, в частности, в чем заключается коррупционная составляющая действий обвиняемых во время принятия "диктаторских" законов, то есть какую материальную или другие выгоду они получили.

Прокуроры отметили, что их комментарии до обнародования решения суда по существу могут стать основанием либо для их отвода, или вообще в конечном итоге основанием для отмены приговора.

Обвиняемые во время обсуждения ходатайства своих адвокатов произносили политические заявления. В частности, Ефремов заявил, что при президенте Петре Порошенко были приняты еще более жесткие "диктаторские" законы, а Стоян сказал, что и сейчас бы проголосовал за те законы.

Всем трем обвиняемым инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог (стст.364 и 366 Уголовного кодекса Украины).

16 января 2014 года Верховная Рада VII созыва приняла так называемые "диктаторские законы", направленные на препятствование проведению мирных акций протеста, за которые на самом деле проголосовало меньшее число депутатов, чем необходимо для принятия законов.