Кабмин назначил нового руководителя Нацполиции

Новым руководителем Национальной полиции Украины стал Игорь Клименко. До назначение Климке работал заместителем Нацполиции.
Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил на своей страничке в Facebook.
Гончаренко в сообщении отметил, что на пост руководителя назначен генерал.
Напомним, Князев заявил о своем решении покинуть свой пост во время брифинга. По его словам, он уже передал заявление министру. По мнению Князева он поступил как глава Нацполиции европейской страны. "Время пришло"- подытожил Сергей Князев.