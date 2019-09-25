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Кабмин назначил нового руководителя Нацполиции

Кабмин назначил нового руководителя Нацполиции
13:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Также на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД.

Новым руководителем Национальной полиции Украины стал Игорь Клименко. До назначение Климке работал заместителем Нацполиции.

Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил на своей страничке в Facebook.

Гончаренко в сообщении отметил, что на пост руководителя назначен генерал.

В Украине появился новый глава Национальной полиции

Напомним, Князев заявил о своем решении покинуть свой пост во время брифинга. По его словам, он уже передал заявление министру. По мнению Князева он поступил как глава Нацполиции европейской страны. "Время пришло"- подытожил Сергей Князев. 

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Все по теме:

Алексей Гончаренко, Нацполиция, Игорь Клименко, Европейская солидарность.
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