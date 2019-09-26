Берите зонтики, будет дождить: прогноз погоды на четверг

Новости Украины:На большей части территории Украины в четверг ожидаются дожди, лишь на востоке сухо и относительно тепло.

26 сентября, погоду в большинстве областей Украины будет определять прохладная и влажная воздушная масса с запада, на востоке страны сохранится сухая, ночью холодная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской, днем и в Кировоградской, Полтавской областях ожидается дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11° тепла, в западных и Одесской областях местами 12-15°, на Левобережье 1-5° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла, на западе, юге страны и Днепропетровской области 18-21°, на высокогорье Карпат 10-11°.

В Киеве ночью без осадков, днем дождь; температура ночью 8-10°, днем 12-14° тепла.

Прогноз погоды на четверг, 26 сентября, по Украине:

Ужгород – +16...+18, дождь

Львов – +16...+18, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +17...+19, дождь

Тернополь – +17...+19, небольшой дождь

Черновцы – +18...+20, небольшой дождь

Хмельницкий – +18...+20, небольшой дождь

Луцк – +16...+18, дождь

Ровно – +16...+18, дождь

Житомир – +14...+16, дождь

Винница – +16...+18, дождь

Одесса – +17...+19, дождь

Николаев – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Херсон – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +16...+18, солнечно, без осадков

Кропивницкий – +15...+17, небольшой дождь

Черкассы – +14...+16, дождь

Чернигов – +13...+15, дождь

Сумы – +13...+15, небольшой дождь

Полтава – +15...+17, небольшой дождь

Днепр – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Донецк – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

Луганск – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

Харьков – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

Киев – +14..+16, дождь

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,7 градусов тепла в 1924 году, а самая низкая ночью – на отметке 0,4 градусов выше ноля в 1906 и 1939 годах.

Прогноз погоды на 26 сентября

Прогноз погоды на 27 сентября

В пятницу, 27 сентября, ночью по всей Украине, кроме востока, местами ожидается небольшой дождь, днем в южной части местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, в восточных областях 1-6°, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла.

В Киеве 27 сентября ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

25 сентября температура воды в Черном и Азовском морях составляла 15-19°, в Днепре в пределах Киева 14°.

В Украине в октябре наступит классическая осень, солнечные дни будут чередоваться с дождливой погодой.

В южной части Украины сохранится тепло, температура днем будет достигать +22. В северных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +5…+7. Синоптики прогнозируют, что октябрь будет богат на осадки. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями. А свою очередь последний месяц осени будет холодным. Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков.