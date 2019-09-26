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Четверг, 26.09.2019
Нацсовет лишил телеканал "112 Украина" лицензии: комментарий Офиса Зеленского
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Нацсовет лишил телеканал "112 Украина" лицензии: комментарий Офиса Зеленского

Нацсовет лишил телеканал "112 Украина" лицензии: комментарий Офиса Зеленского
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Известный телеканал 112 Украина лишен лицензии Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил лицензий телеканал "112 Украина" на цифровое вещание.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

В то же время отмечается, что "телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу". Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

"Мы остаемся в эфире, мы остаемся в интернете. Мы ценим доверие наших зрителей и читателей. Мы продолжаем работать", - заявил генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф.

В свою очередь генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский заявил, что руководство канала не согласно с решением Нацсовета.

Он отметил, что руководители телеканала будут информировать об "этом факте беззакония международные структуры".

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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского в связи с ситуацией вокруг телеканала "112 Украина" отмечают, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства, но вещатели должны соблюдать нормы и законы.

"Офис президента Украины следит за ситуацией вокруг телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в сообщении ОП в его официальном Телеграм-канале.

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В ОП указывают, что вскоре будет обновлен состав Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания. "Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - подчеркнули в Офисе Зеленского.

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Нацсовет, Лицензия, Телеканал, Канал, "112 Украина".
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