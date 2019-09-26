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ВАКС рассмотрит дело по срыву запуска спутника "Лыбидь"

ВАКС рассмотрит дело по срыву запуска спутника "Лыбидь"
13:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Экс-директору "Укркосмоса" инкриминируют злоупотребление служебным положением в интересах оффшорной компании.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту срыва выполнения программы по запуску Национальной системы спутниковой связи, ключевым элементом которой должен стать первый украинский геостационарный спутник "Лыбидь". Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Фигуранту дела - бывшему директору ГП "Укркосмос" - инкриминируют злоупотребление служебным положением в интересах оффшорной компании, владельцем которой был его внештатный советник. Внештатному советнику, кроме организации этого преступления, инкриминируется растрата обеспеченных правительственной гарантией средств в размере 8, 245 млн долларов и их дальнейшее отмывание (легализация).

Обвинительный акт направлен в ВАКС 26 сентября.

5 декабря 2018 года детективы НАБУ объявили подозрение двум лицам, которые, вероятно, причастны к нанесению ущерба ГП "Укркосмос" на сумму 8 млн 245 тыс. долларов.

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Сообщалось, что один из них, бывший внештатный советник гендиректора Государственного космического агентства, задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) УК Украины. Действия второго подозреваемого, доверенного лица, квалифицированы по ч.3 ст. 209 УК Украины.

В НАБУ установили, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8 млн 245 тыс. долл., предоставленные в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенные для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП «ПО "Южмаш". В результате таких действий был сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.

13 февраля в САП заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по факту срыва запуска спутника "Лыбидь".

По данным САП, бывший директор ГП "Укркосмос" подозревается в злоупотреблении служебным положением в интересах оффшорной компании, владельцем которой был его внештатный советник. Последнему, кроме организации этого преступления, инкриминируется растрата обеспеченных правительственной гарантией средств в размере 8,245 млн долларов и их дальнейшее отмывание (легализация).

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В САП добавили, что в отдельное производство выделено расследование возможной причастности к совершению этих преступлений представителей иностранной стороны программы. В продолжении исследования этих обстоятельств прокуроры САП надеялись на сотрудничество канадских правоохранителей.

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Прокуратура, SAP, Лыбидь, Спутниковая связь, Укркосмос, ВАКС.
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