Рош-Ха-Шана 2019: тысячи паломников прибыли в Украину (Фото)

Паломники продолжают массово прибывать в Украину для празднования иудейского Нового года.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Отмечается, что на данный момент пограничника уже успели оформить более 7 тысяч хасидов в аэропортах Киева, Одессы, Винницы, а также на границе с Польшей, Словакией и Румынией.
Ранее сообщалось, что максимальное количество паломников ожидается сегодня, 26 сентября, и в воскресенье, 29 сентября.
Также в Госпогранслужбе отметили, что с 6 сентября пограничники не пропустили через украинскую границу четырех граждан Израиля в связи с отсутствием у них должных документов.