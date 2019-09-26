Рош-Ха-Шана 2019: тысячи паломников прибыли в Украину (Фото)

Новости Украины:Почти 7,5 тысяч паломников-хасидов уже прибыли в Украину.

Паломники продолжают массово прибывать в Украину для празднования иудейского Нового года.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что на данный момент пограничника уже успели оформить более 7 тысяч хасидов в аэропортах Киева, Одессы, Винницы, а также на границе с Польшей, Словакией и Румынией.

Ранее сообщалось, что максимальное количество паломников ожидается сегодня, 26 сентября, и в воскресенье, 29 сентября.

Также в Госпогранслужбе отметили, что с 6 сентября пограничники не пропустили через украинскую границу четырех граждан Израиля в связи с отсутствием у них должных документов.