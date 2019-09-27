Насирова ждет полноценное судебное разбирательство в ВАКС

Новости Украины:Верховный суд отменил все решения в пользу Насирова.

Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Насирова обвиняют в том, что он принял ряд решений, которыми разрешил не платить налоги компаниям нардепа-беглеца Александра Онищенко, которые добывали газ.

Вследствие этих решений государство потеряло более 2 млрд грн.

В предыдущих судебных решениях, отмененных 26 сентября Кассационным судом, речь шла о "церемониальную функцию" Насирова. Мол, он просто подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.

"Двухлетняя история о "церемониальных функциях" наконец закончилась. Теперь Насирова ждет полноценное судебное разбирательство уголовного дела против него в антикоррупционном суде", – прокомментировал решение Верховного суда юрист ХПК Андрей Савин.

Решение Верховного суда окончательное и не подлежит обжалованию. Теперь уголовное дело против Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд.

Как сообщалось ранее, экс-главу ГФС Романа Насирова задержало НАБУ 2 марта 2017 года в рамках расследования "газового дела" экс-депутата Александра Онищенко, однако через две недели отпустили под залог в размере 100 млн грн.

Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса). По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он позволил компаниям депутата Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривень.