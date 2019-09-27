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Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня

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Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
07:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Теплая погода постепенно возвращается в Украину.

В Украине сегодня, 27 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных будет дождить. Днем воздух прогреется до 14-19° тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Ночью на Севере, в Карпатах и в центральной Украине (Винницкая и Черкасская области) и днем на юге ожидаются небольшие дожди. На остальной территории страны - без осадков.

Карта осадков 27 сентября

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/c.

Карта ветров 27 сентября

Прогноз погоды на пятницу, 27 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +15...+17, небольшой дождь

  • Николаев – +16...+18, небольшой дождь

  • Херсон – +16...+18, небольшой дождь

  • Симферополь – +17...+19, небольшой дождь

  • Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +16...+18, небольшой дождь

  • Донецк – +16...+18, небольшая облачность, без осадков

  • Луганск – +16...+18, небольшая облачность, без осадков

  • Харьков – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

  • Киев – +14..+16, небольшая облачность, без осадков

Погода 27 сентября

Синоптик Наталья Диденко пообещала, что "дождь отойдет, уступая место теплой погоде".

Народный прогноз погоды

В этот день часто бывают небольшие утренние морозцы.

Западный ветер дует несколько дней подряд — к плохой погоде.

Красноватый круг около луны на восходе, скоро пропадающий — к ясной и сухой погоде.

Журавли летят высоко, не торопясь, курлыкают — к теплой осени.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Осень, Дождь, Сентябрь, Прогноз погоды, 27 сентября.
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