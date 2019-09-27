Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня

Новости Украины:Теплая погода постепенно возвращается в Украину.

В Украине сегодня, 27 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных будет дождить. Днем воздух прогреется до 14-19° тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Ночью на Севере, в Карпатах и в центральной Украине (Винницкая и Черкасская области) и днем на юге ожидаются небольшие дожди. На остальной территории страны - без осадков.

Карта осадков 27 сентября

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/c.

Карта ветров 27 сентября

Прогноз погоды на пятницу, 27 сентября, по Украине:

Ужгород – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Львов – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Луцк – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Ровно – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Житомир – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Винница – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Одесса – +15...+17, небольшой дождь

Николаев – +16...+18, небольшой дождь

Херсон – +16...+18, небольшой дождь

Симферополь – +17...+19, небольшой дождь

Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Полтава – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Днепр – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +16...+18, небольшой дождь

Донецк – +16...+18, небольшая облачность, без осадков

Луганск – +16...+18, небольшая облачность, без осадков

Харьков – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

Киев – +14..+16, небольшая облачность, без осадков

Погода 27 сентября

Синоптик Наталья Диденко пообещала, что "дождь отойдет, уступая место теплой погоде".

Народный прогноз погоды

В этот день часто бывают небольшие утренние морозцы.

Западный ветер дует несколько дней подряд — к плохой погоде.

Красноватый круг около луны на восходе, скоро пропадающий — к ясной и сухой погоде.

Журавли летят высоко, не торопясь, курлыкают — к теплой осени.