Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня

В Украине сегодня, 27 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных будет дождить. Днем воздух прогреется до 14-19° тепла.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Ночью на Севере, в Карпатах и в центральной Украине (Винницкая и Черкасская области) и днем на юге ожидаются небольшие дожди. На остальной территории страны - без осадков.
Карта осадков 27 сентября
Ветер юго-восточный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/c.
Карта ветров 27 сентября
Прогноз погоды на пятницу, 27 сентября, по Украине:
Ужгород – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Львов – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Луцк – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Ровно – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Житомир – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Винница – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Одесса – +15...+17, небольшой дождь
Николаев – +16...+18, небольшой дождь
Херсон – +16...+18, небольшой дождь
Симферополь – +17...+19, небольшой дождь
Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Полтава – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Днепр – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +16...+18, небольшой дождь
Донецк – +16...+18, небольшая облачность, без осадков
Луганск – +16...+18, небольшая облачность, без осадков
Харьков – +15...+17, небольшая облачность, без осадков
Киев – +14..+16, небольшая облачность, без осадков
Погода 27 сентября
Синоптик Наталья Диденко пообещала, что "дождь отойдет, уступая место теплой погоде".
Народный прогноз погоды
В этот день часто бывают небольшие утренние морозцы.
Западный ветер дует несколько дней подряд — к плохой погоде.
Красноватый круг около луны на восходе, скоро пропадающий — к ясной и сухой погоде.
Журавли летят высоко, не торопясь, курлыкают — к теплой осени.