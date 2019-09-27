Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Новости Украины:27 сентября православные отмечают праздник – Воздвижение Креста Господня.

В народе этот день ещё называли "Ставровым днем". С давних пор в этот праздник совершались крестные ходы вокруг селений, чтобы на год защитить их от бед.

Праздник посвящен двум важным событиям, связанным с Крестом, на котором распяли Иисуса Христа. Это обретение Креста, произошедшее в IV веке благодаря стараниям святой Елены (матери Константина Великого) и затем, через три века, избавление императором Ираклием святыни из "персидского плена".

Существовало поверье, что на Воздвижение нельзя начинать никаких важных и значительных дел, потому что все начатое в этот день или будет бесполезно или завершится полным провалом.

Полное название праздника – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Символизирует этот день великие силы жизни – борьбу между добром и злом, которая порождает движение, а само это движение по сути и является жизнью. Приметы на 27 сентября строги и их нельзя нарушать.

Символизирует этот день великие силы жизни – борьбу между добром и злом, которая порождает движение, а само это движение по сути и является жизнью.

Считается, что в этот день пробуждается сила. И ею можно воспользоваться себе во благо. Поэтому на Воздвижение Креста Господня люди читают различные заговоры, так как сегодня они наиболее действенные.

Приметы на 27 сентября говорят, что сегодня нельзя ходить по лесам и лугам, и вообще нужно держаться подальше от дикой природы, и даже от парков и скверов. День лучше провести дома, а то за пределами родных стен на человека может напасть нечистая сила.

Приметы на Воздвижение Креста Господня говорят, что сегодня нужно защитить свой дом от всякого зла. С этой целью над дверью вешают веточку рябины, ягоды также раскладывают по подоконникам. На окна также можно положить засушенных чертополох и полынь. Эти травы очень эффективны против нечисти, они также помогут от разных болезней и лихорадок.

Также сегодня категорически нельзя работать. Считается, что работа в этот день – это оскорбление природы, и она за это отомстит. К тому же любые новые дела сегодня принесут беду и не увенчаются успехом.

Этот день ещё называли "Ставровым днем" (в переводе с греческого "крест"). С давних пор в этот церковный праздник совершались крестные ходы вокруг селений, чтобы на год защитить их от бед. Служили молебен, с иконами обходили поля, прося Господа о будущем урожае. Ещё молились о больных. Верили, что если с верой помолиться, то Животворящий Крест и со смертного ложа подымет.

Наши предки подмечали, что на этот праздник пресмыкающиеся животные уходят в какие-то неизвестные теплые края, а с ними улетают и ласточки. По этой причине люди на весь день тщательно запирали ворота, калитки и двери, чтобы ползущие в вырей гады, по ошибке не заползли во двор, да и в лес на Воздвижение старались не ходить.

Кроме леших, этот день был важен и для овинника – духа, который живет в овине и принимает облик хозяина дома. 27 сентября отмечались "овинные именины". Овин в этот день топить не разрешалось. Молотильщики тоже не работали. Если в овин уже были наложены снопы, то хозяин делал вид, что разгружает его, вынимая два верхних снопа. Хозяйки расстилали на овинном окне вышитое полотенце, и на ночь оставляла угощение овинному хозяину.

С этой даты начинался черед веселых осенних вечеринок – "капустниц", "капустников", которые длились две недели. Справляли их не только жители сел и деревень, но и горожане. Девушки, одевшись в цветные нарядные одежды, ходили по домам капусту рубить. Холостые мужчины высматривали себе невест.

Вечером, когда была порублена капуста, начиналось настоящее веселье, приводившее довольно часто к свадьбам, игравшимся на Покров. Чтобы покорить сердце понравившегося парня девушки читали специальный заговор.

Народные приметы на 27 сентября:

Если гуси летят высоко – к большому полноводью, если низко – к малому.

Дует северный ветер – лето теплым будет.

Если на Воздвижение змея укусит человека, то ей не уползти в теплые края. Придется ей мерзнуть в зимнюю стужу.

Заморозки с утра – к ранней зиме.

Если погода ясная и теплая, то холода наступят нескоро.

Резко похолодало – весна ранней будет.

Северный ветер – к жаркому лету.

Увидев стаю перелетных птиц, нужно попросить их передать привет усопшим родственников.

Девушкам в лес ходить нельзя, потому что леший украсть может.

На Воздвижение нельзя проходить мимо мест, где когда-то было совершено убийство – нечистый попутать может.

Увидев на земле непонятные следы, нельзя их переходить. Эти следы могут принадлежать лесной нечисти. Кто их перейдет, тот скоро тяжело заболеет.

Человек, заблудившийся в этот день в лесу, должен снять с себя одежду, встряхнуть её и прочитать молитву. Считается, что это поможет ему найти быстрее дорогу и убережет от встречи с лешим.