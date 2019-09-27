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Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
08:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины:27 сентября православные отмечают праздник – Воздвижение Креста Господня.

В народе этот день ещё называли "Ставровым днем". С давних пор в этот праздник совершались крестные ходы вокруг селений, чтобы на год защитить их от бед.

Праздник посвящен двум важным событиям, связанным с Крестом, на котором распяли Иисуса Христа. Это обретение Креста, произошедшее в IV веке благодаря стараниям святой Елены (матери Константина Великого) и затем, через три века, избавление императором Ираклием святыни из "персидского плена".

Существовало поверье, что на Воздвижение нельзя начинать никаких важных и значительных дел, потому что все начатое в этот день или будет бесполезно или завершится полным провалом.

Полное название праздника – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Символизирует этот день великие силы жизни – борьбу между добром и злом, которая порождает движение, а само это движение по сути и является жизнью. Приметы на 27 сентября строги и их нельзя нарушать.

Символизирует этот день великие силы жизни – борьбу между добром и злом, которая порождает движение, а само это движение по сути и является жизнью.

Считается, что в этот день пробуждается сила. И ею можно воспользоваться себе во благо. Поэтому на Воздвижение Креста Господня люди читают различные заговоры, так как сегодня они наиболее действенные.

Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделатьЧитать полностью

Приметы на 27 сентября говорят, что сегодня нельзя ходить по лесам и лугам, и вообще нужно держаться подальше от дикой природы, и даже от парков и скверов. День лучше провести дома, а то за пределами родных стен на человека может напасть нечистая сила.

Приметы на Воздвижение Креста Господня говорят, что сегодня нужно защитить свой дом от всякого зла. С этой целью над дверью вешают веточку рябины, ягоды также раскладывают по подоконникам. На окна также можно положить засушенных чертополох и полынь. Эти травы очень эффективны против нечисти, они также помогут от разных болезней и лихорадок.

Также сегодня категорически нельзя работать. Считается, что работа в этот день – это оскорбление природы, и она за это отомстит. К тому же любые новые дела сегодня принесут беду и не увенчаются успехом.

Этот день ещё называли "Ставровым днем" (в переводе с греческого "крест"). С давних пор в этот церковный праздник совершались крестные ходы вокруг селений, чтобы на год защитить их от бед. Служили молебен, с иконами обходили поля, прося Господа о будущем урожае. Ещё молились о больных. Верили, что если с верой помолиться, то Животворящий Крест и со смертного ложа подымет.

Наши предки подмечали, что на этот праздник пресмыкающиеся животные уходят в какие-то неизвестные теплые края, а с ними улетают и ласточки. По этой причине люди на весь день тщательно запирали ворота, калитки и двери, чтобы ползущие в вырей гады, по ошибке не заползли во двор, да и в лес на Воздвижение старались не ходить.

Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот деньЧитать полностью

Кроме леших, этот день был важен и для овинника – духа, который живет в овине и принимает облик хозяина дома. 27 сентября отмечались "овинные именины". Овин в этот день топить не разрешалось. Молотильщики тоже не работали. Если в овин уже были наложены снопы, то хозяин делал вид, что разгружает его, вынимая два верхних снопа. Хозяйки расстилали на овинном окне вышитое полотенце, и на ночь оставляла угощение овинному хозяину.

С этой даты начинался черед веселых осенних вечеринок – "капустниц", "капустников", которые длились две недели. Справляли их не только жители сел и деревень, но и горожане. Девушки, одевшись в цветные нарядные одежды, ходили по домам капусту рубить. Холостые мужчины высматривали себе невест.

Вечером, когда была порублена капуста, начиналось настоящее веселье, приводившее довольно часто к свадьбам, игравшимся на Покров. Чтобы покорить сердце понравившегося парня девушки читали специальный заговор.

Народные приметы на 27 сентября:

Если гуси летят высоко – к большому полноводью, если низко – к малому.

Дует северный ветер – лето теплым будет.

Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке

Если на Воздвижение змея укусит человека, то ей не уползти в теплые края. Придется ей мерзнуть в зимнюю стужу.

Заморозки с утра – к ранней зиме.

Если погода ясная и теплая, то холода наступят нескоро.

Резко похолодало – весна ранней будет.

Северный ветер – к жаркому лету.

Увидев стаю перелетных птиц, нужно попросить их передать привет усопшим родственников.

Девушкам в лес ходить нельзя, потому что леший украсть может.

Воздвижение Креста Господнего 2019: все, что нужно знать верующим о праздновании

На Воздвижение нельзя проходить мимо мест, где когда-то было совершено убийство – нечистый попутать может.

Увидев на земле непонятные следы, нельзя их переходить. Эти следы могут принадлежать лесной нечисти. Кто их перейдет, тот скоро тяжело заболеет.

Человек, заблудившийся в этот день в лесу, должен снять с себя одежду, встряхнуть её и прочитать молитву. Считается, что это поможет ему найти быстрее дорогу и убережет от встречи с лешим.

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Все по теме:

Праздник, Приметы, Народные приметы, Обряды, 27 сентября, Воздвижение Креста Господня, Ставровый день.
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