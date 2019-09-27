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В Украина вступают в силу новые правила оформления автогражданки: детали

В Украина вступают в силу новые правила оформления автогражданки: детали
09:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Также появляется новая специальная скидка на страхование электромобилей.

С 21 сентября 2019 года вступает в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, согласно которого страховая защита по полисам ОСГПО (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) увеличивается на 30%.

Одним из наиболее значимых для автовладельцев новшеств является то, что теперь страховые компании смогут выплачивать пострадавшим больше, чем раньше. К примеру, если до этого времени закон определял максимальную выплату за поврежденное авто в размере 100 тысяч гривень, то теперь эта сумма увеличилась до 130 тысяч гривень.

При этом новый лимит ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, будет составлять максимально 260 тысяч гривень против 200 тысяч гривень до этого времени.

Еще одним важным нововведением стали корректировки ряда коэффициентов, от которых зависит стоимость страховки.

В частности, водители электромобилей теперь могут получить скидку 10%. В то же время владельцам автомобилей с иностранной регистрацией придется заплатить за страховку в несколько раз больше. Так, коэффициент 4 для автомобилей на еврономерах изменился на диапазон 5-10.

Кроме того, изменен принцип определения территориального коэффициента. Теперь вместо места регистрации транспортного средства при страховании будет учитываться место проживания или регистрации владельца автомобиля.

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Кроме того, отныне оформление электронной автогражданки станет выгоднее, чем в бумажном виде. Ожидается, что в некоторых страховых компаниях электронные полисы могут подешеветь, ведь теперь при формировании стоимости им разрешили использовать коэффициент в диапазоне 0,9-1,0 именно для электронного договора страхования автогражданки. К примеру, в страховой компании "ИНГО Украина" уже подтвердили, что будут включать для своих клиентов максимальную скидку 10% благодаря экономии на бумажных бланках.

Среди других преимуществ электронного страхового полиса над бумажным является то, что его нельзя потерять. При этом его можно намного быстрее оформить, без физического обращения в офис страховой компании по телефону, в мессенджерах или через личный кабинет на сайте. При этом он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Указанные нововведения свидетельствуют о том, что Украина продолжает двигаться в направлении приближения страховой защиты к европейским стандартам. Впрочем, есть еще над чем работать.

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К примеру, директива 2009/103/ЕС Европейского парламента требует более существенного повышения лимитов ответственности по договорам страхования. Так, во многих европейских странах цена "автогражданки" формируется с учетом возможных затрат не на восстановление имущества, а на компенсацию за ущерб жизни и здоровья потерпевших, поэтому выплаты по ним существенно превышают объем выплат по "железу". Например, в случае вреда, причиненного жизни и здоровью страховая выплата может достигать 1 миллиона евро на одного потерпевшего.

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Украина, Авто, Европейский парламент, Нацкомфинуслуг.
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