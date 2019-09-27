Теперь украинцам будет намного легче получить визу в Саудовскую Аравию

Новости Украины:Саудовская Аравия упростила для украинцев получение туристической визы.

Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявляет, что Саудовская Аравия упростила для граждан ряда стран, в том числе украинцев, получение туристической визы сроком действия до 90 дней.

Об этом председатель ГМС сообщил в социальной сети Facebook.

”Власти Саудовской Аравии революционно упростили процесс получения визы. Теперь по прибытию в страну можно получить электронную визу, которая позволит находиться на территории страны с туристической целью до 90 дней. Украинцы тоже входят в перечень стран, гражданам которых разрешено получение туристической визы! Нововведение начнет действовать уже 28 сентября!”, - подчеркнул Соколюк.

”Саудовская Аравия является одной из самых закрытых стран мира, которая фактически не выдавала туристические визы. С недавнего времени в страну можно было попасть только туристам, путешествовавшим группами. Также Саудовская Аравия выдавала так называемые” религиозные визы ”для посещения святых для мусульман мест”, - добавил он.

Напомним, правительство Эстонии решило отменить свое решение от 2010 года, согласно которому граждане Украины освобождались от уплаты пошлины за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.