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Поездки в Россию: министр инфраструктуры рассказал что изменится
12:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Криклий рассказал, что не стоит ожидать восстановления авиасообщения с РФ, в то же время он не поддерживает идею остановки железнодорожного сообщения с Россией.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "надо иметь какой-то суицидальный настрой", чтобы предложить восстановление авиасообщения с РФ в нынешних условиях.

Об этом он заявил в интервью ЭП.

"Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения.

Я уже не говорю о геополитических вещах. Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет. Тогда вопрос: зачем мы по каких-то дополнительных санкциях в отношении них обращаемся, зачем мы хотим продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате, Минские договоренности?

Поэтому пока, учитывая как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще", - подчеркнул Криклий.

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Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян выступал за полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией. На вопрос, как он смотрит на эту ситуацию, Криклий ответил:"Это вопрос другого характера. Если говорить политически, то конечно, что можно было бы опять-таки заблокировать. Озвучу несколько цифр. Например, за 8 месяцев 2019 года перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, и оплата составляла 3,5 млрд гривень".

"Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы - одни из немногих, которые являются прибыльными. Более того, у нас немного сообщения. Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь.

Мы и так для экономики Беларуси уже хорошие условия создали", - добавил он.

Министр также заявил, что в ситуации с железнодорожным сообщением "у нас там не было такой опасности".

"Таких катастроф как МН17 на железнодорожных путях не происходило и я надеюсь, что не будет происходить. Этот вопрос лежит в политической плоскости. Если мы примем для себя решение, что вообще изолируемся полностью от России - это уже другое решение", - подчеркнул Криклий.

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"У нас есть так же и соглашения, которые не отменены. В ВТО 5-я статья говорит о том, что должен происходить транзит, и ни одна из сторон-подписантов не имеет ограничивать это транзитное право или блокировать его.

То есть, если мы нарушаем правила ВТО, это нужно решать не только на украинском уровне, но и на международном уровне. Иначе получается, что мы теряем свой транзитный потенциал и нарушаем часть соглашения с ВТО", - добавил он.

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Россия, Беларусь, Самолет, РФ, Владимир Омелян, Владислав Криклий.
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