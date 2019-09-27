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Интерпол подключился к розыску фигуранта дела об убийстве Гандзюк

Интерпол подключился к розыску фигуранта дела об убийстве Гандзюк
13:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По сообщению Богдана Твидора СБУ начало тесно сотрудничать с Интерполом, что бы поймать подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина.

Служба безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности, об этом заявил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

В частности, по его словам, следователи СБУ, задействованные с ноября 2018 года в расследовании нападения на Гандзюк, сосредоточились на установлении заказчиков этого преступления.

Тиводар напомнил, что при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры ими было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Левину и председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Кроме этого, следователи СБУ продолжают досудебное расследование в уголовном производстве о возможной причастности других лиц к заказу нападения на Гандзюк.

Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

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По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд огласил им приговоры. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

19 июня отец убитой активистки на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо, в котором попросил президента Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катю Гандзюк?". Зеленский ответил на письмо и согласился встретиться.

29 июля отец Гандзюк сообщил журналистам об обнадеживающей встрече с президентом Украины: "У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает".

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СБУ, Интерпол, Розыск, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин.
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