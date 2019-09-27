Украина продолжает встречать паломников-хасидов (Фото)

Новости Украины:В Госпогранслужбе рассказали о прибытии уже более 19 тысяч хасидов.

В Украину уже прибыло более 19 тысяч паломников-хасидов, 6 - отказано.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"В Украину на празднование Рош-ха-Шана прибыло почти 19 тысяч паломников-хасидов. За минувшие сутки 12 тысяч, а всего прибыло более 19 тысяч паломников", - сказал он.

Прибывают в основном через столичные аэропорт "Борисполь", аэропорты в Одессе и Виннице. Кроме того, отдельными группами через пункты пропуска с Польшей, Молдовой, Словакией и Румынией.

Демченко отметил, что 6 лицам было отказано во въезде. Некоторым был ранее запрещен въезд в Украину, некоторые не имели надлежащих документов, уточнил он. В целом ГПСУ ожидает прибытия около 30 тысяч хасидов.

Напомним, в этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана будет проходить с 29 сентября по 1 октября.