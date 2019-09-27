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СБУ задержала банду угонщиков элитных автомобилей (Фото)

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СБУ задержала банду угонщиков элитных автомобилей (Фото)
16:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В СБУ заявили, что банда промышляла по всей территории страны и для угона использовала специальные технические средства.

Служба безопасности Украины пресекла деятельность межрегиональной организованной группировки, которая специализировалось на завладении элитными автомобилями с использованием специальных технических средств по всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Оперативники и следователи СБУ установили, что участники группировки переоборудовали и реализовывали украденные авто по запчастям. Они также вымогали у потерпевших 20-30% рыночной стоимости машин за их возвращение. Злоумышленники действовали под общим руководством известного ”криминального авторитета", - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий сотрудники спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью поэтапно задержали "на горячем" активных членов трех региональных организаций группировки. Правоохранители изъяли похищенные транспортные средства, так называемые "двойники", специальные технические средства, устройства для отпирания и заведения транспортных средств различных марок, поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств, оружие и наркотики.

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"Кроме того, установлена причастность к деятельности группировки сотрудника ГУ Нацполиции в Киевской области, который за вознаграждение "закрывал глаза" на деятельность злоумышленников", - сообщили в СБУ.

Во время досудебного следствия задокументировано 17 фактов незаконного завладения элитными авто общей стоимостью почти 400 тысяч долларов США, два эпизода использования специальных технических средств для угона машин и один факт вымогательства денег за возврат автомобилей. Кроме того, правоохранители вернули законным владельцам 8 похищенных транспортных средств и предотвратили покушение на незаконное завладение тремя транспортными средствами.

Тринадцати участникам группировки объявлены подозрения, восьми из них, в том числе "криминальному авторитету", в совершении тяжких и особо тяжких преступлений по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации), полицейскому - по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

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Операция проводилась сотрудниками Главного управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Главного следственного управления СБ Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

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СБУ, Угон, Преступная группировка, Иномарки, Нацполиция.
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