Пропавшее судно с украинцами: спасатели нашли троих членов экипажа

Новости Украины:По информации судовладельца, троих членов экипажа судна "Bourbon Rhode" спасли, два из них - украинцы.

Спасены трое членов экипажа судна "Bourbon Rhode", в том числе двое украинцев.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, ссылаясь на информацию судовладельца.

"По информации судовладельца, троих членов экипажа спасли. Два из них – граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич в своем аккаунте в Твиттер.

За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятовано. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) September 28, 2019

Ранее сообщалось, что 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца, отметили в МИД.

Между тем, источники сообщили, что на борту могут быть десять украинцев.