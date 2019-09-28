Трем выдающимся спортивным деятелям назначены госстипендии: указ Зеленского

Новости Украины:Президент назначил государственные стипендии трем спортивным деятелям.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям физической культуры и спорта Анатолию Бардусову, Герману Беньяминову и Николаю Мудриевскому.

Документ обнародован на сайте главы государства.

"В соответствии с Указом Президента Украины от 10 сентября 2011 года № 906 «О государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы» (с изменениями, внесенными Указами от 12 июля 2013 года № 377, от 30 декабря 2013 года № 717 и от 7 мая 2015 года № 256) постановляю: назначить государственные стипендии выдающимся деятелям физической культуры и спорта", - говорится в указе.

Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, почетный работник физической культуры и спорта Украины Анатолий Бурдусов и мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины по теннису, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, почетный работник физической культуры и спорта Украины Герман Беньяминов будут получать пожизненные стипендии, поскольку достигли семидесятилетнего возраста.

Мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру СССР по мотоциклетному спорту Мудриевскому глава государства назначил двухлетнюю стипендию.