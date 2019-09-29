ЕСПЧ рассмотрел и принял решения по пяти заявлениям против Украины

Новости Украины:ЕСПЧ принял решения по 5 "люстрационным" заявлениям против Украины.

Европейский суд по правам человека принял решение по пяти заявлениям против Украины относительно люстрации. Об этом УНН сообщил бывший прокурор, юрист, один из инициаторов обжалования положений люстрации в ЕСПЧ Олег Подгайный.

"ЕСПЧ уведомил представителя, что решения по 5 "люстрационным" заявлениям против Государства Украины — приняты. Это два объединённых кейса", — сказал собеседник.

По его словам, текст решений будет размещён на официальном сайте Суда 17 октября.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.