Боец батальона "Донбасс" скончался от полученного в зоне ООС ранения

Новости Украины:Умер боец батальона "Донбасс", раненый под Песками.

В областной клинической больнице им. Мечникова скончался раненный боец батальона "Донбасс" Владимир Аджавенко.

Об этом в Facebook сообщил коллега погибшего, боец "Донбасса" Николай Ворошнов.

"Аджа. Покойся, Брат. Несколько недель он боролся за свою жизнь после пулевого ранения в голову, но так и не выиграл этот бой со смертью", - написал Ворошнов.

Сержанту Владимиру Аджавенко было 24 года. Пулевое ранение в голову он получил 11 сентября возле села Пески Донецкой области.

12 сентября врачи областной клинической больницы им. Мечникова прооперировали его.