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Правительство снизит смертность в Украине: как и когда

Правительство снизит смертность в Украине: как и когда
14:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Кабмин ставит задачу сократить уровень смертности в Украине на 5%.

Кабинет министров Украины в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады в понедельник, устанавливает цель сократить уровень смертности в стране на 5%, а также на 5% увеличить ожидаемую продолжительность жизни.

Правительство во исполнение этих целей намерено обеспечить бесплатные и безопасные роды в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, что позволит снизить смертность детей в возрасте до одного года минимум на 15%.

Кроме того, планируется усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи, для круглосуточного оказания помощи в течение 10 минут после вызова в городе и 20 минут вне города, в результате чего возрастет количество спасенных жизней.

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Кабмин также намерен создать в Украине условия для развития трансплантации, что позволит, по меньшей мере, 30% украинских пациентов, ранее получавшим услуги по трансплантации за границей, получать их в Украине.

Напомним, в Евросоюзе люди чаще умирают от гепатита. чем от ВИЧ/СПИД и туберкулеза вместе взятых.

 
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Верховная Рада, Кабмин, Смертность, Рождаемость.
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