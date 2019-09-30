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В ЮНЕСКО прокомментировали сложившуюся ситуацию в оккупированном Крыму

В ЮНЕСКО прокомментировали сложившуюся ситуацию в оккупированном Крыму
15:41 Сегодня Телеграф Фото: mfa.gov.ua

Новости Украины:Согласно докладу Генерального директора ЮНЕСКО, ситуация во временно оккупированном Крыму ухудшается.

ЮНЕСКО обнародовала очередной доклад Генерального директора Организации по ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространение информации и функционирования СМИ, передает пресс-служба МИД в Украине.

В документе констатируется дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове во всех сферах компетенции ЮНЕСКО. 

Отмечаются разрушительные действия российской оккупационной власти во временно оккупированном Крыму, которые по словам Гендиректора "реально угрожают сохранению универсальной культурной и исторической ценности и подлинности украинских объектов культурного наследия, в том числе объекта "Древний город Херсонес Таврический и его хора" - из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО и ханского дворца в Бахчисарай.

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В докладе сообщается о введении первого этапа прямого мониторинга ЮНЕСКО ситуации во временно оккупированном Крыму, в частности первые два визита экспертов ЮНЕСКО в Украине с целью сбора информации о ситуации в области науки и функционирования СМИ на временно оккупированной полуострове.

Известно, что доклад рассмотрят на 207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 9 по 23 октября 2019 в Париже.

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Крым, ЮНЕСКО, ООН.
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