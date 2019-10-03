Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября

По прогнозам сегодня, 3 октября, погода в Украине заметно ухудшится. Синоптики ожидают дожди, местами усиление ветра и существенное похолодание, а уже на следующий день заметно похолодает практически на всей территории страны. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Сегодня в западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в Волынской, Львовской областях и Карпатах 11-13°.
На остальной территории без осадков, только днем в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях кратковременный дождь, кое-где с грозой; ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
Прогноз погоды на четверг, 3 октября, по Украине:
Ужгород – +16...+18, сильный дождь
Львов – +11...+13, дождь
Ивано-Франковск – +16...+18, сильный дождь
Тернополь – +14..+16, дождь
Черновцы – +16...+18, сильный дождь
Хмельницкий – +17...+19, дождь
Луцк – +12...+14, дождь
Ровно – +15...+17, дождь
Житомир – +20...+22, дождь с грозой
Винница – +21...+23, дождь с грозой
Одесса – +19...+21, солнечно, без осадков
Николаев – +22...+24, солнечно, без осадков
Херсон – +23...+25, солнечно, без осадков
Симферополь – +23...+25, солнечно, без осадков
Кропивницкий – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +21...+23, дождь с грозой
Чернигов – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Сумы – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Полтава – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Днепр – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +22...+24, солнечно, без осадков
Донецк – +22...+24, солнечно, без осадков
Луганск – +20...+22, солнечно, без осадков
Харьков – +21...+23, солнечно, без осадков
Киев – +21...+23, дождь с грозой
Температура ночью 9-14°, в восточных областях 4-9° тепла, днем 20-25°.
В Киеве - без осадков, лишь вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.
В четверг, 4 октября, в Украине заметно похолодает, дожди лишь ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, днем в западных областях и в Приазовье без осадков; температура ночью 6-11°, на юге страны до 15°, в западных областях 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°); днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 8-13° тепла, на остальной территории 16-21°, в восточных, Херсонской, Запорожской областях до 24°.
Прогноз погоды на четверг, 4 октября, по Украине:
Ужгород – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Львов – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +10..+12, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Луцк – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Ровно – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Житомир – +10...+12, небольшой дождь
Винница – +10...+12, небольшой дождь
Одесса – +15...+17, дождь
Николаев – +16...+18, дождь
Херсон – +22...+24, дождь
Симферополь – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +20...+22, дождь
Черкассы – +13...+15, дождь
Чернигов – +10...+12, дождь
Сумы – +14...+16, дождь
Полтава – +16...+18, дождь
Днепр – +20...+22, дождь
Запорожье – +22...+24, дождь
Донецк – +22...+24, дождь
Луганск – +22...+24, дождь
Харьков – +20...+22, дождь
Киев – +10...+12, дождь
Синоптик Наталья Диденко сообщила, холодный атмосферный фронт уже подходит к западным границам Украины и на Западе Украины с утра пойдет дождь и начнется похолодание. До Киева дожди и холод дойдут в пятницу.