Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября

Новости Украины:На Украину надвигается холодный атмосферный фронт.

По прогнозам сегодня, 3 октября, погода в Украине заметно ухудшится. Синоптики ожидают дожди, местами усиление ветра и существенное похолодание, а уже на следующий день заметно похолодает практически на всей территории страны. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Сегодня в западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в Волынской, Львовской областях и Карпатах 11-13°.

На остальной территории без осадков, только днем в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях кратковременный дождь, кое-где с грозой; ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на четверг, 3 октября, по Украине:

Ужгород – +16...+18, сильный дождь

Львов – +11...+13, дождь

Ивано-Франковск – +16...+18, сильный дождь

Тернополь – +14..+16, дождь

Черновцы – +16...+18, сильный дождь

Хмельницкий – +17...+19, дождь

Луцк – +12...+14, дождь

Ровно – +15...+17, дождь

Житомир – +20...+22, дождь с грозой

Винница – +21...+23, дождь с грозой

Одесса – +19...+21, солнечно, без осадков

Николаев – +22...+24, солнечно, без осадков

Херсон – +23...+25, солнечно, без осадков

Симферополь – +23...+25, солнечно, без осадков

Кропивницкий – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +21...+23, дождь с грозой

Чернигов – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Сумы – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Полтава – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Днепр – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +22...+24, солнечно, без осадков

Донецк – +22...+24, солнечно, без осадков

Луганск – +20...+22, солнечно, без осадков

Харьков – +21...+23, солнечно, без осадков

Киев – +21...+23, дождь с грозой

Температура ночью 9-14°, в восточных областях 4-9° тепла, днем 20-25°.

В Киеве - без осадков, лишь вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

В четверг, 4 октября, в Украине заметно похолодает, дожди лишь ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, днем в западных областях и в Приазовье без осадков; температура ночью 6-11°, на юге страны до 15°, в западных областях 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°); днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 8-13° тепла, на остальной территории 16-21°, в восточных, Херсонской, Запорожской областях до 24°.

Прогноз погоды на четверг, 4 октября, по Украине:

Ужгород – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Львов – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +10..+12, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Луцк – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Ровно – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Житомир – +10...+12, небольшой дождь

Винница – +10...+12, небольшой дождь

Одесса – +15...+17, дождь

Николаев – +16...+18, дождь

Херсон – +22...+24, дождь

Симферополь – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +20...+22, дождь

Черкассы – +13...+15, дождь

Чернигов – +10...+12, дождь

Сумы – +14...+16, дождь

Полтава – +16...+18, дождь

Днепр – +20...+22, дождь

Запорожье – +22...+24, дождь

Донецк – +22...+24, дождь

Луганск – +22...+24, дождь

Харьков – +20...+22, дождь

Киев – +10...+12, дождь

Синоптик Наталья Диденко сообщила, холодный атмосферный фронт уже подходит к западным границам Украины и на Западе Украины с утра пойдет дождь и начнется похолодание. До Киева дожди и холод дойдут в пятницу.