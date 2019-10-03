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Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября

Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
09:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:На Украину надвигается холодный атмосферный фронт.

По прогнозам сегодня, 3 октября, погода в Украине заметно ухудшится. Синоптики ожидают дожди, местами усиление ветра и существенное похолодание, а уже на следующий день заметно похолодает практически на всей территории страны. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Сегодня в западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в Волынской, Львовской областях и Карпатах 11-13°.

На остальной территории без осадков, только днем в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях кратковременный дождь, кое-где с грозой; ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на четверг, 3 октября, по Украине:

  • Ужгород – +16...+18, сильный дождь

  • Львов – +11...+13, дождь

  • Ивано-Франковск – +16...+18, сильный дождь

  • Тернополь – +14..+16, дождь

  • Черновцы – +16...+18, сильный дождь

  • Хмельницкий – +17...+19, дождь

  • Луцк – +12...+14, дождь

  • Ровно – +15...+17, дождь

  • Житомир – +20...+22, дождь с грозой

  • Винница – +21...+23, дождь с грозой

  • Одесса – +19...+21, солнечно, без осадков

  • Николаев – +22...+24, солнечно, без осадков

  • Херсон – +23...+25, солнечно, без осадков

  • Симферополь – +23...+25, солнечно, без осадков

  • Кропивницкий – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +21...+23, дождь с грозой

  • Чернигов – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +22...+24, солнечно, без осадков

  • Донецк – +22...+24, солнечно, без осадков

  • Луганск – +20...+22, солнечно, без осадков

  • Харьков – +21...+23, солнечно, без осадков

  • Киев – +21...+23, дождь с грозой

Температура ночью 9-14°, в восточных областях 4-9° тепла, днем 20-25°.

В Киеве - без осадков, лишь вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

В четверг, 4 октября, в Украине заметно похолодает, дожди лишь ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, днем в западных областях и в Приазовье без осадков; температура ночью 6-11°, на юге страны до 15°, в западных областях 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°); днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 8-13° тепла, на остальной территории 16-21°, в восточных, Херсонской, Запорожской областях до 24°.

Прогноз погоды на четверг, 4 октября, по Украине:

  • Ужгород – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +10..+12, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +10...+12, небольшой дождь

  • Винница – +10...+12, небольшой дождь

  • Одесса – +15...+17, дождь

  • Николаев – +16...+18, дождь

  • Херсон – +22...+24, дождь

  • Симферополь – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +20...+22, дождь

  • Черкассы – +13...+15, дождь

  • Чернигов – +10...+12, дождь

  • Сумы – +14...+16, дождь

  • Полтава – +16...+18, дождь

  • Днепр – +20...+22, дождь

  • Запорожье – +22...+24, дождь

  • Донецк – +22...+24, дождь

  • Луганск – +22...+24, дождь

  • Харьков – +20...+22, дождь

  • Киев – +10...+12, дождь

Синоптик Наталья Диденко сообщила, холодный атмосферный фронт уже подходит к западным границам Украины и на Западе Украины с утра пойдет дождь и начнется похолодание. До Киева дожди и холод дойдут в пятницу.

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Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 3 октября, Прогноз погоды на 4 октября.
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