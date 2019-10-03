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Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора

Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора
12:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Виктор Шокин занимал должность генерального прокурора Украины с 10 февраля 2015 по 3 апреля 2016 года.

Кассационный административный суд Верховного суда перенес на 24 октября рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о восстановлении в должности в части вопрос наличия оснований для пересмотра предыдущего решения, по которому иск был отклонен.

"По информации, которая поступила от Укрпочты, истец не получил уведомления о месте и времени рассмотрения иска, а представитель истца получил уведомление, но подал ходатайство о переносе рассмотрения дела, поскольку в это время он не находится в Киеве", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По информации суда, коллегия судей удовлетворила ходатайство представителя истца и перенесла заседание на 10:00 24 октября.

Как сообщалось, иск Шокина значился на сайте Верховного суда в перечне дел, назначенных к рассмотрению Кассационным административным судом. Рассмотрение иска было назначено на 10.00 3 октября.

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В своем иске к пятому президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде заявитель просит "о пересмотре судебного решения по вновь выявленным обстоятельствам". Суть иска, как указано в анонсе назначенных к рассмотрению дел, - "о признании незаконным и отмене решения".

После этого он в административном порядке оспаривал увольнение с должности генерального прокурора, но суд отклонил рассмотрение иска.

В последнее время в СМИ имя Шокина упоминается в контексте истории с закрытием дела компании Burisma ("Бурисма"), в котором фигурировал сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, который в свое время занимал пост в совете директоров украинской газовой компании.

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Речь идет о том, что Шокин якобы был уволен с должности генерального прокурора Украины из-за принципиальной позиции в данном вопросе и нежелания прекращать расследование.

В расшифровке телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года, вероятно, также упоминается Шокин. Трамп говорит о прокуроре, который активно расследовал дело "Бурисмы", не называя его имени, и сожалеет о том, что генпрокурор был уволен.

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Верховная Рада, Киев, Петр Порошенко, Генеральный прокурор Украины, Верховный суд Украины, Виктор Шокин.
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