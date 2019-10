День учителя 2019: интересные идеи подарков для педагогов

4

Какой подарок выбрать учителю английского языка: часы с достопримечательностями Англии или США

Хотя учитель английского чуть ли не каждый день слышит: "London is the capital of Great Britain", однако его любовь к английской или американской культуре не угасает. Пригодятся настенные часы со знаменитым Биг Беном или панорамой Вашингтона. Мастера тщательно вырезают каждую деталь из тонкой березовой фанеры. Поэтому часы будут эстетически радовать всех поклонников английского языка и напоминать, что время идет, поэтому следует путешествовать.