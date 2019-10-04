В Украине рост абитуриентов из образовательного центра "Донбасс-Украина"

Новости Украины:Минобразования подсчитало количество абитуриентов, поступивших в украинские университеты через образовательные центры по Крыму и Донбассу.

Почти 2 тысячи украинцев из оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса были принятые на обучение в высшие учебные заведения в текущем году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Данные приводит Министерство образования и науки.

По словам министра Анны Новосад, в 2019 году свои функции начали исполнять 40 центров "Донбасс-Украина" и 35 центров "Крым-Украина". Министр образования и науки подчеркивает, что эти центры пользуются популярностью, поскольку за 4 года количество поступающих практически удвоилось.

Образовательный центр "Донбасс-Украина" в 2016 году принял 865 студентов, в 2017 году 1346 человек, в текущем году фиксируется уже 1600 абитуриентов.

Центр "Крым-Украина" в свою очередь в 2019 году принял 265 человек, тогда как в 2016 году их число составляло 153. Новосад констатирует более низкий рост абитуриентов в центре по крымскому региону.

Кроме этого, министр назвала самые популярные вузы среди крымчан, это:

Таврический университет Вернадского — 110 абитуриентов;

Киевский экономический университет Гетьмана — 51 абитуриентов;

"Львовская политехника" - 24 человека;

Херсонский государственный университет — 22 человека.

Напомним, в прошлом году через образовательные центры по Крыму и Донбассу в украинские вузы поступили 1749 человек.

Ранее Новосад сообщала об изменении принципов финансирования украинских университетов.