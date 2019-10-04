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Хищения в Нацгвардии: ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу Микитасю

Хищения в Нацгвардии: ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу Микитасю
19:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения народному депутату Украины 8-го созыва Максиму Микитасю (группа "Воля народа") в виде залога в сумме 5,5 млн грн.

"Микитасю назначили меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн", - сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

В САП отметили, что вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда, но, скорее всего, данное постановление будет обжаловано.

Суд также определил для экс-нардепа ряд процессуальных обязанностей, постановил сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину. Кроме того, в отношении Микитася будет применен электронный браслет.

Прокуроры САП настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога.

Как сообщалось, 2 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

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В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

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В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

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SAP, Нацгвардия, Максим Микитась, ВАКС.
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