Назначен новый ректор Одесского государственного университета внутренних дел

Новости Украины:Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

Ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськин, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя руководителя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции, сообщается на сайте МВД Украины.

Аброськин назначен приказом МВД от 4 октября. Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Яровой поблагодарил Ивана Катеринчука за плодотворную работу и значительные достижения в развитии университета, а также отметил высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава вуза.

Как известно, Аброськин занимал должность первого замглавы Нацполиции - начальника криминальной полиции с июля 2017 года и подал в отставку в сентябре 2019 года.